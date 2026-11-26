In der #heiseshow: Jensen Huang ist zurück an der Nvidia-Spitze, Ladybird fordert die großen Browser-Engines heraus und GTA 6 bricht Rekorde.

Weiterlesen nach der Anzeige– Nach seinem Rücktritt Mitte November hat der Verwaltungsrat Jensen Huang wieder als Präsident und CEO eingesetzt. Zuvor hatte das Gremium eine Rückkehr noch ausgeschlossen.

Dem Rücktritt waren Berichte über Affären und mögliche Verbindungen zu chinesischer Spionage vorausgegangen. Nvidia nennt als Grund für die Entscheidung auch Rückmeldungen aus der US-Regierung. Wie kam es zu dieser Kehrtwende? Was bedeutet das Hin und Her für das Vertrauen in die Führung des wertvollen Chipkonzerns?

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Und welche Rolle spielt die Politik bei Personalentscheidungen in der KI-Branche? Ladybird fordert das Browser-Trio aus Blink, WebKit und Gecko heraus. Die Engine wird komplett neu entwickelt und stammt von einer gemeinnützigen Organisation um Andreas Kling. Die erste Alpha für macOS und Linux ist für 2026 angekündigt.