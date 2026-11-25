Daten aus Nordeuropa zeigen: Wärmepumpen können auch bei Kälte effektiv sein. So schneiden sie im Vergleich zu Gasheizungen ab.

Auch im Winter können Wärmepumpen effektiv arbeiten, das zeigen Daten aus Nordeuropa. Doch wie schneiden sie im Vergleich zu einer Gasheizung ab?auf Platz 1. Und das nicht ohne Grund: Auch wenn der Einbau oft teurer ist, lohnt er sich durch die hohe Effizienz von Wärmepumpen meist auf lange Sicht.

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Angst, dass einen die Heizung im Winter im Stich lässt, muss niemand haben. Eine Studie aus Großbritannien kam 2023 sogar zu einem so eindeutigen wie überraschenden Ergebnis: Bei kaltem Wetter ist die Wärmepumpe effizienter als herkömmliche Öl- und Gasheizungen. Darüber berichtete damals „Joule“, eine Fachzeitschrift für Energieforschung. Doch wie schneidet die Wärmepumpe im Vergleich mit der Gasheizung genau ab?

Komplexer und benötigt Platz für das AußengerätGasanschluss und Schornstein sind erforderlichWeniger häufig – dafür ist aber ein spezialisierter Techniker nötigSo effizient arbeiten Wärmepumpen laut Studie in Nordeuropa Die Studie überzeugt. Denn sie beschränkt sich nicht auf bloße Angaben der Hersteller oder Labortests, sondern greift auf Feldstudien bei niedrigen Temperaturen zurück – und den Wirkungsgrad im Betrieb.

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Die Forscher der Universität Oxford und des Thinktanks Regulatory Assistance Project schreiben: „Interessanterweise konzentriert sich ihre Verwendung in Europa vor allem auf Länder mit kälterem Klima.

“ Finnland, In Norwegen wurden bereits im Jahr 2022 mehr als 60 Wärmepumpen pro 1000 Haushalte verkauft. Wobei der Bestand schon sehr hoch ist. 2021 kam man dort auf über 60 dieser Geräte pro 100 Haushalte. Die mittleren Januartemperaturen in West- und Mitteleuropa gehen von 9,1 °C inZum Verständnis: Luftwärmepumpen nutzen Elektrizität, um einen Kühlkreislauf anzutreiben, der Wärme von einer kälteren Quelle zu einem wärmeren Zielort transportiert. Ihr Wirkungsgrad wird anhand des Leistungskoeffizienten des Geräts gemessen.

Das ist das Verhältnis der abgegebenen Nutzwärme zur verbrauchten Energie. Typische COP-Werte für Wärmepumpen liegen demnach im Bereich von drei bis sechs. Das bedeutet, dass aus jeder verbrauchten Stromeinheit drei bis sechs Einheiten Wärme erzeugt werden. Effizient trotz Minusgraden: Diese Wärmepumpen haben die Forscher überzeugt Das Fazit der Forscher: Wenn die Außentemperatur zwischen 5 °C und −10 °C liegt, beträgt der mittlere COP über alle Systeme 2,74 und der Median 2,62.

Das genüge, um die Heizlasten „mit viel höherer Effizienz zu decken als fossile Heizungen und elektrische Widerstandsheizalternativen“. Einige der marktführenden Kaltklima-Luftwärmepumpen wurden in Finnland bei sehr niedrigen Temperaturen getestet. Modelle von Mitsubishi und Toshiba lieferten beide COPs über 2, selbst bei Temperaturen von nur −20 °C. Bei −30 °C lagen die COPs immer noch zwischen 1,5 und 2 beim Mitsubishi-Modell und 1 und 1,5 beim Toshiba-Modell.

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Die Ergebnisse der Feldtests würden nahelegen, dass Wärmepumpen eine effiziente Heizlösung in milden und kalten Klimazonen seien, so die Forscher.

„Unter 0 °C bleibt der COP in allen Fällen deutlich über 2. Das bedeutet, dass eine Luftwärmepumpe mehr als doppelt so effizient arbeitet wie die Verbrennungs- oder Widerstandsheiztechnik.

“ Unter der Voraussetzung, dass die Installation eines neuen Heizungssystems sorgfältig geplant und fachmännisch erfolgt, könnten Wärmepumpen „in vielen kalten Klimazonen der Welt für die effizienteste Heizung sorgen“. Sehr geehrte Leserinnen und Leser, herzlich willkommen bei unseren Diskussionen. Für ein faires und respektvolles Miteinander bitten wir Sie, sich anSie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert. Aus diesem Grund können die Funktionen des Podcast-Players eingeschränkt sein. Bitte deaktivieren Sie den Ad-Blocker, um den Podcast hören zu können.