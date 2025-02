Heizkosten explodieren - Mieter erwartet neue Belastungswelle

Die Energieversorgung ist gesichert, doch die Heizkosten sind seit 2021 enorm gestiegen. Gas, Fernwärme und besonders Öl sind betroffen. Es wird mit weiteren Preiserhöhungen gerechnet, die Mieter durch die Verzögerung der Abrechnung erst im nächsten Jahr spüren werden. Die CO₂-Abgabe und die Gasnetzgebühren steigen weiter an, was die Belastung weiter erhöht.

Die Energieversorgung mag gesichert erscheinen, doch die Heizkosten sind seit 2021 dramatisch gestiegen. Fernwärme und Öl erlitten die stärksten Preissteigerungen. Auch in der Zukunft wird mit weiteren Preiserhöhungen gerechnet. Politiker verweisen gerne darauf, dass die Inflation zurückgegangen sei, was für Verbraucher jedoch wenig tröstlich ist, da sie auch die Preissteigerungen der vergangenen Jahre bewältigen müssen.

Der Immobiliendienstleister Ista berechnet den Anstieg der Heizkosten seit 2021. Bis 2023 zieht Ista Daten aus den Heizkostenabrechnungen von etwa drei Millionen Wohnungen heran. Für 2024 wurden die Angaben des Statistischen Bundesamtes verwendet. 2023 gab es eine leichte Entlastung bei den Heizkosten im Vergleich zu 2022, doch in der längeren Perspektive wettmacht diese Delle die Preissteigerungen nicht.Die Werte werden für eine Musterwohnung mit 70 Quadratmetern heruntergebrochen. Die Ergebnisse sind alarmierend. Bei Gasheizung muss man mit einer Steigerung von 36 Prozent rechnen – für die Modellwohnung entspricht das 220 Euro. Noch teurer wird es bei Fernwärme, hier sind es 42 Prozent oder 330 Euro. Spitzenreiter ist Öl, hier stiegen die Kosten nahezu um die Hälfte: der Zuwachs beträgt 47 Prozent. Dem 'Spiegel' lagen die Daten vorab vor. Ista-Chef Hagen Lessing sagte dem Magazin: 'Es gibt immer wieder Berichte über eine vermeintliche Entspannung an den Energiemärkten.' Doch das könne Mieter in falscher Sicherheit wiegen.Die Kosten für Mieter haben eine Besonderheit: Sie kommen erst mit großer Verzögerung beim Kunden an, da Verbrauch und Raten nur einmal im Jahr abgerechnet werden. Die Heizkostenabrechnung 2024, die den Mietern im Jahr 2025 zugeht, wird für viele eine unangenehme Überraschung bereithalten. Mit einer Beruhigung im kommenden Jahr ist nicht zu rechnen. Nach den Auswirkungen des Ukrainekrieges schlägt jetzt die Politik zu. Im Januar wurde der CO₂-Preis erhöht, diese Steigerung wird in die Abrechnung 2025 eingehen. Ein Einfamilienhaus mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden emittiert im Jahr rund vier Tonnen CO₂. 2021 kostete das 120 Euro an CO₂-Abgabe, 2025 werden es etwa 263 Euro. Die Belastung steigt um mehr als das Doppelte. Ab 2027 gibt es keine festgesetzte Quote für den CO₂-Preis mehr. Experten rechnen mit einem deutlichen Anstieg und das würde zu starken Preissteigerungen beim Heizen führen. Außerdem wurde eine Erhöhung der Gasnetzgebühren von bis zu 56 Prozent angekündigt, was für Einfamilienhäuser weitere Mehrkosten von bis zu 445 Euro im Jahr 2025 bedeuten könnte. Dabei ist nicht nur das Heizen teurer geworden. Die Stromkosten sind von 2021 bis 2024 von etwa 31,89 Cent auf 45,62 Cent pro kWh gestiegen, ein Plus von etwa 43 Prozent





