Heizkosten senken: So nutzen Sie vorhandene Wärme effektiv

Markus Lau erklärt, warum Stufe 5 am Thermostat vergebens ist. Erfahren Sie, wie Stoßlüften und Raumtemperaturanpassung Energie und Geld sparen.

Die kalte Jahreszeit setzt ein und die Instanz, die viele Menschen ergreifen, um ihre Wohnung warm zu bekommen, ist simpel: Das Thermostat wird einfach auf die höchste Stufe gedreht. Diese weit verbreitete Annahme ist jedoch physikalisch falsch und führt oft nur zu unnötig hohen Abrechnungen. Es gibt deutlich effektivere Wege, die eigene Wohnatmosphäre zu verbessern und gleichzeitig die Energiekosten zu drücken, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.

Warum Stufe 5 am Thermostat sinnlos ist

Das Drehen am Thermostaten beschleunigt die Aufheizung nicht. Markus Lau, Technikexperte bei BILD, klärt auf, dass die Ziffern am Ventil lediglich die Wunschtemperatur definieren und nicht die Geschwindigkeit der Wärmeeinstrahlung. Ein Raum auf Stufe 5 wird nicht schneller warm als auf Stufe 3, er erwärmt sich lediglich über einen längeren Zeitraum und verbraucht dabei mehr Energie, wenn die gewünschte Temperatur bereits längst erreicht ist. Die Heizkörper geben dann nur noch so viel Wärme ab, wie sie gerade aufnehmen können, wodurch die Energie verschwendet wird.

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Für Wohn- und Arbeitszimmer gelten etwa 20 Grad Celsius als Richtwert, was meist Stufe 3 am Ventil entspricht. Es ist effizienter, diese persönliche Wohlfühltemperatur konstant zu halten, als ständig hoch- und runterzudrehen. Lau betont, dass schon ein Grad weniger Raumtemperatur nach Faustregeln rund sechs Prozent Heizenergie spart. Wer die Temperaturen flexibel an die Nutzung der Räume anpasst, kann über die gesamte Heizsaison hinweg spürbare Einsparungen erzielen.

Altagstipps zur passiven Wärmegewinnung

Viele alltägliche Verrichtungen im Haus erzeugen sekundär Wärme, die oft ungenutzt nach draußen entweicht. Das Kochen, Backen oder Bügeln gibt Wärme an die Umgebung ab. Auch ein Wäschetrockner wirkt als kleiner Heizkörper im Raum. Allerdings darf der Trockner nicht extra zum Heizen betrieben werden, da er selbst viel Strom verbraucht. Körperliche Bewegung im eigenen Zuhause, etwa Sport, erhöht die Körpertemperatur und gibt überschüssige Wärme an die Raumluft ab, was ebenfalls zur Erwärmung beiträgt.

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Ein kritischer Punkt bei diesen Quellen ist jedoch die Luftfeuchtigkeit. Kochen und Trocknen von Wäsche erhöhen die Feuchtigkeit im Raum massiv. Ohne korrektes Lüften kann sich diese Feuchtigkeit an kalten Wänden absetzen und schnell zu Schimmelbefall führen. Daher ist es essenziell, nach diesen Aktivitäten konsequent und richtig zu lüften, um die Raumluft trocken und die Wände gesund zu halten, während die gewonnene Wärme genutzt wird.

Wärmedämmung im Innenraum optimieren

Einmal erzeugte Wärme verschwindet schnell, wenn sie nicht gehalten wird. Dicke Vorhänge, Teppiche und das Schließen von Zimmertüren helfen, die Wärme länger im Raum zu zirkulieren. Noch wichtiger sind jedoch dichte Fenster und Türen, die als Hauptschlechtester für Wärmeverlust gelten. Abends sollte man Rollläden und Jalousien herunterlassen, um die Isolierung nach draußen zu verbessern und die Temperatur im Raum stabiler zu halten.

Auf die Platzierung von Möbeln und Dekoration kommt es ebenfalls an. Heizkörper dürfen nicht mit Vorhängen verdeckt werden, da sich die warme Luft sonst schlechter im Zimmer verteilen kann. Große Möbelstücke sollten nicht direkt an kalte Außenwände gestellt werden, da dahinter Luft zirkulieren muss, um Feuchtigkeitansammlungen zu vermeiden. Hinter Heizkörpern in Wandnischen helfen Dämm- oder Reflektorplatten, die Wärme reflection zurück in den Raum zu senden und Verluste zu minimieren.

Korrektes Lüften und Temperaturgrenzen beachten

Fenster stundenlang auf Kipp zu lassen, ist eine schlechte Idee, da dabei unnötig Heizenergie verloren geht und die Flächen rund um das Fenster auskühlen. Dies erhöht das Schimmelrisiko drastisch. Besser ist es, kurz und kräftig zu stoßlüften. Lau empfiehlt, zwei- bis dreimal täglich für drei bis fünf Minuten zu lüften. Der schnellste Luftaustausch erfolgt beim Querlüften durch gegenüberliegende Fenster. Wichtig ist zudem, die Heizkörperthermostate beim Lüften vollständig zuzudrehen und sie danach wieder auf die gewohnte Stufe zu stellen.

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Beim Sparen von Heizenergie gibt es eine harte Grenze. Markus Lau warnt davor, die Temperatur dauerhaft unter 16 Grad Celsius zu senken, da das Schimmelrisiko sonst stark ansteigt. Auch bei längerer Abwesenheit im Winter sollte die Heizung nicht komplett ausgeschaltet werden, um Leitungsbrüche bei starkem Frost zu vermeiden. Stufe 2 am Thermostat hält die Wohnung auf rund 16 Grad Celsius und bietet ausreichenden Schutz. Der Temperaturunterschied zwischen stärker und weniger stark beheizten Räumen sollte zudem nicht mehr als fünf Grad betragen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.