Wenn alte Gebäude im Winter hohe Heizkosten verursachen, gibt´s manchmal eine rasche Lösung: Hohlräume in den Wänden dämmen.

Wenn alte Gebäude im Winter hohe Heizkosten verursachen, gibt´s manchmal eine rasche Lösung: Hohlräume in den Wänden dämmen. Alte Gebäude haben oft eine Innen- und eine Außenwand - und dazwischen: einen schmalen Spalt voller Luft.

Das kann die Heizkosten im Winter ganz schön in die Höhe treiben.

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"Die kalte Luft kann darin entlang der Wände frei zirkulieren. Das kühlt Innenwände im Winter ganz schön herunter.