Heizkosten sinken turboschnell mit Einblas-Dämmung bei alten Gebäuden
Wenn alte Gebäude im Winter hohe Heizkosten verursachen, gibt´s manchmal eine rasche Lösung: Hohlräume in den Wänden dämmen.
Wenn alte Gebäude im Winter hohe Heizkosten verursachen, gibt´s manchmal eine rasche Lösung: Hohlräume in den Wänden dämmen. Alte Gebäude haben oft eine Innen- und eine Außenwand - und dazwischen: einen schmalen Spalt voller Luft.
Das kann die Heizkosten im Winter ganz schön in die Höhe treiben.
"Die kalte Luft kann darin entlang der Wände frei zirkulieren. Das kühlt Innenwände im Winter ganz schön herunter.
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