Heizkostenanstieg 2026: Explodierende Preise für Holz und Öl belasten Haushalte

Die Heizkosten steigen 2026 deutlich an. Während Erdgas günstiger wird, explodieren die Preise für Holz und Heizöl. Betroffen sind Mieter und Eigentümer gleichermaßen.

Die Heizkostenabrechnung wird für viele Mieter und Hausbesitzer auch im Jahr 2026 zu einem Nervenkrieg. Die Prognosen deuten klar darauf hin, dass die Ausgaben für die Raumwärme im kommenden Jahr deutlich ansteigen werden. Insbesondere bei den Energieträgern Heizöl und Holz sind massive Preisaufschläge zu erwarten. Diese Entwicklung zwingt viele Haushalte dazu, ihre Budgets dringend neu zu kalkulieren.

Ursachen für die steigenden Energiekosten

Die Gründe für diesen Trend sind komplex und vielfältig. Knapper werdende fossile Rohstoffe spielen dabei eine zentrale Rolle. Gleichzeitig belasten weiterhin angespannte Lieferketten den Markt, was auf anhaltende geopolitische Konflikte zurückzuführen ist. Diese Faktoren treiben die Beschaffungskosten in die Höhe. Wie hoch die finale Rechnung am Ende ausfällt, hängt jedoch nicht nur von der gewählten Heizart ab. Auch die Wohnfläche und die spezifische Größe des Gebäudes sind entscheidende Variablen.

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Preisveränderungen im Mehrfamilienhaus

Besonders drastische Schwankungen sind in Mehrfamilienhäusern zu beobachten. Eine exemplarische Rechnung für eine 75-Quadratmeter-Wohnung macht die Lage anschaulich. Auffällig ist vor allem das Verhalten der Holzpreise. Bereits im Jahr 2025 lagen diese laut vorliegenden Analysen um 20 Prozent über dem Vorjahr. Für das Jahr 2026 wird eine weitere Steigerung von bis zu 17 Prozent erwartet.

Für eine durchschnittliche Wohnung in einem Mehrfamilienhaus können die Heizkosten dadurch auf mehr als 800 Euro pro Jahr ansteigen. Das Preisniveau für Erdgas blieb im Jahr 2025 nahezu unverändert. Im Gegensatz dazu ist für das Jahr 2026 eine Abkühlung zu verzeichnen. Die Kosten für Erdgas in Mehrfamilienhäusern könnten um knapp 24 Prozent zulegen, wobei für 2026 ein Rückgang von bis zu vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert wird.

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Fernwärme und moderate Preisanhebungen

Auch Nutzer von Fernwärme müssen mit höheren Ausgaben rechnen. Die Preissteigerung fällt mit etwa sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr jedoch vergleichsweise moderat aus. Für eine durchschnittliche Wohnung im Mehrfamilienhaus liegen die Gesamtkosten bei rund 700 Euro. Die Ausgaben steigen dabei nur um etwa drei Prozent. Diese Entwicklung zeigt, dass nicht alle Energieträger gleich stark betroffen sind.

Auswirkungen auf Eigentümer von Einfamilienhäusern

Eigentümer von Einfamilienhäusern spüren die Preisdynamik ebenfalls deutlich. Hier wird Heizöl zum Hauptkostentreiber. Nach einem Anstieg von etwa einem Prozent zwischen 2024 und 2025 könnten die Kosten im Jahr 2026 um bis zu 28 Prozent steigen. Diese massive Verteuerung trifft besonders Haushalte, die auf alte Heizsysteme setzen. Die finanziellen Belastungen sind hier am höchsten.

Im Gegensatz dazu könnte Erdgas bei Einfamilienhäusern um bis zu fünf Prozent günstiger werden. Fernwärme legt voraussichtlich nur um rund ein Prozent zu. Wärmepumpen steigen um bis zu drei Prozent. Trotz dieses Anstiegs bleiben Wärmepumpen auch im Eigenheim die günstigste der genannten Heizarten. Diese Differenzierung zeigt, wie wichtig die Wahl des richtigen Energieträgers für die langfristige finanzielle Planung ist.