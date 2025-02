Heizkostenexplosion: Privathaushalte zahlen deutlich mehr

Die Heizkosten für Privathaushalte sind seit 2021 stark gestiegen. Je nach Energieträger sind erhebliche Mehrkosten entstanden. Ista-Daten zeigen den deutlichen Anstieg in verschiedenen Wohnungstypen.

Die Heizkosten für Privathaushalte sind seit 2021, dem Jahr vor dem Ausbruch des Ukrainekrieg s, deutlich gestiegen. Die Erhöhung unterscheidet sich je nach Energieträger – 2024 zahlen etwa 220 Euro mehr als noch drei Jahre zuvor, was einem Anstieg von 36 Prozent entspricht. Bei Fernwärme erhöhte sich der Betrag um fast 330 Euro, ein Plus von rund 42 Prozent. Bei einer Ölheizung betrugen die zusätzlichen Kosten etwa 288 Euro, ein Zuwachs von 47 Prozent.

Wie hoch die Steigerungen in Musterwohnungen mit 40 und 130 Quadratmetern liegen, zeigt die folgende Grafik. Die Zahlen hat der Immobiliendienstleister Ista ermittelt, anhand der Heizkostenabrechnungen von ungefähr drei Millionen Wohnungen zwischen 2021 und 2023. Für das vergangene Jahr zog er Vergleichsdaten des Statistischen Bundesamtes heran. Die Auswertung lag dem SPIEGEL vorab vor. Ista-Chef Hagen Lessing sagt: »Es gibt immer wieder Berichte über eine vermeintliche Entspannung an den Energiemärkten.« Doch angesichts dieser Entwicklung »könnte das manche Mieterin und manchen Mieter in falscher Sicherheit wiegen«. Energiekosten kommen gerade in Miethaushalten mit Verzögerung an, weil Abschläge und Verbrauch nur einmal im Jahr abgerechnet werden. Außerdem dauert es, bis Preisänderungen im Großhandel auf Endkundenpreise durchschlagen. Zudem ist die Gasspeicherumlage gestiegen und in vielen Versorgungsgebieten die Netzentgelte. Die Mehrwertsteuersenkung, die während der Krise für Gas und Fernwärme beschlossen wurde, ist bereits zum April 2024 ausgelaufen. Die Ista-Daten zeigen aber auch: Besonders großen Einfluss auf die Kundenabrechnung haben die Preise der Brennstoffe selbst.





HEIZKOSTEN ENERGIEPREISE Ukrainekrieg ISTA WOHNUNG

