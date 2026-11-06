Heizkostenkrise 2026: Deutsche sparen an Wärme und Gesundheit

Studien zeigen, dass 81 Prozent der Deutschen Ausgaben senken. Experten warnen vor gesundheitlichen Risiken durch kalte Wohnungen und steigende Ölpreise.

Millionen Deutsche betreten im Winter erneut unsicheres Territorium. Die Europäische Investitionsbank bestätigt in einer aktuellen Studie, dass 81 Prozent der Bevölkerung versucht, ihre Ausgaben drastisch zu senken. 42 Prozent dieser Gruppe reduzieren gezielt die Heizung in den eigenen vier Wänden. Das Sparen an Wärme hat längst die Ebene der Geldbörse verlassen und betrifft die physische Gesundheit sowie die finanzielle Stabilität der Haushalte.

Expertenprognosen für Öl und Fernwärme

Die finanziellen Belastungen werden für viele Nutzer im kommenden Winter weiter zunehmen. Der Heizspiegel 2026 von Co2online prognostiziert für eine 70-Quadratmeter-Wohnung mit Ölheizung einen Anstieg der Heizkosten um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch Holzpellets verteuern sich laut der Prognose um 17 Prozent. Im Vergleich dazu fallen die Preissprünge bei Fernwärme mit einem Prozent und bei Wärmepumpen mit drei Prozent deutlich geringer aus, was die Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Heizsysteme erneut in den Vordergrund rückt.

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Lebensrealität von Rentnern und Schuldnern

Steffi S, eine 81-jährige Rentnerin aus Leipzig, ist ein konkretes Beispiel für die aktuelle Lage. Sie sitzt nach wie vor mit Decke und heißem Tee vor dem Fernseher, um die Heizkosten zu schonen. Steffi S heizt im November oft nur abends, aus Sorge um die Höhe der Nachzahlung. Die Angst vor unbekannten Nachzahlungen oder erhöhten Vorauszahlungen durch den Vermieter lähmt die Handlungsfähigkeit vieler Haushalte, die jeden Euro für Miete und Lebensmittel einteilen müssen.

Schuldnerberater Ralf Bornemann aus Berlin beobachtet seit Jahren diesen Trend bei Menschen mit geringem Einkommen. Bornemann berichtet, dass viele das Einschalten der Heizung so lange hinauszögern, wie es geht. In extremen Fällen bleiben die Heizkörper selbst bei unangenehm niedrigen Temperaturen ausgeschaltet. Erst bei starkem Frost und Schnee wird dann geheizt, da die Existenzangst vor der nächsten Abrechnung größer ist als das Komfortbedürfnis.

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Messdaten der Heizungsanbieter

Ob und wie stark die Sparbereitschaft die Heizgewohnheiten tatsächlich verändert, lassen sich nur schwer eindeutig messen. Der große Messdienstleister Techem antwortete auf eine Anfrage der Redaktion und bestätigte, dass im Oktober weniger geheizt wurde als im Vorjahr. Insgesamt gab es rund 27 Heiztage, also Tage, an denen die Tagesmitteltemperatur unter 15 Grad Celsius lag. Techem warnt jedoch davor, aus den Wetterdaten allein abzuleiten, ob Menschen aus Kostengründen später mit dem Heizen begonnen haben.

Die WHO warnt vor den gesundheitlichen Folgen kalter Wohnungen. Die Weltgesundheitsorganisation zählt Menschen mit Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen ausdrücklich zu den Gruppen, die möglicherweise höhere Temperaturen benötigen. Ältere Menschen sind dabei besonders gefährdet. Zudem kann eine sehr kalte Wohnung Feuchtigkeit und Schimmelbildung begünstigen, was die Wohnsituation weiter verschlechtert. Die Kombination aus finanzieller Not und gesundheitlichem Risiko bleibt eine der größten Herausforderungen für die deutsche Gesellschaft.