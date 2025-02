Heizölpreise in Deutschland: Aktuell, Prognose und Tipps

Die Heizölpreise in Deutschland steigen seit Dezember 2022 kontinuierlich. Dieser Artikel bietet einen Überblick über die aktuellen Preise, die Entwicklung der letzten Wochen und Monate sowie Tipps für Verbraucher, wie sie die Heizkosten senken können.

Seit Dezember des Vorjahres zeigt sich bei den Heizölpreise n in Deutschland ein Aufwärtstrend. Wie sollten Verbraucher auf diese Entwicklung reagieren? Sollten sie jetzt Heizöl kaufen oder die Bestellung aufschieben? Ein Überblick über die Heizölpreise von heute (14. Februar). Heizölpreise am 14. Februar 2023: Wie viel kostet ein Liter Heizöl aktuell? Je nach Anbieter können sich die Heizölpreise geringfügig unterscheiden.

Zudem gibt es verschiedene Arten von Heizöl – für Premium-Öl muss mehr bezahlt werden als für die Standard-Variante. Allerdings existieren Mittelwerte, die Verbraucher für einen Vergleich nutzen sollten. Die Tabelle zeigt die Preise pro Liter verschiedener Anbieter und Vergleichsportale. Beachten Sie jedoch, dass sich die Heizölpreise regelmäßig ändern. Die Tabelle wird täglich aktualisiert. Im Rückblick: Die Heizölpreise bis zum 7. Februar Im Vergleich zur Vorwoche haben sich die durchschnittlichen Heizölpreise in Deutschland leicht verändert. Sie liegen weiterhin knapp über dem Tiefpunkt von Ende letzter Woche, aber deutlich unter den hohen Preisen Mitte Januar. Damals mussten Verbraucher für einen Liter Heizöl bis zu sechs Cent mehr bezahlen. Heizölpreise aktuell: Experte ordnet ein Marktanalyst Steffen Bukold schreibt in seinem Kommentar für „esyoil“: „Die Ölpreise gaben gestern deutlich nach. Der politische Preis dafür ist allerdings hoch. Trump startete gestern direkte Verhandlungen mit Putin, ohne Beteiligung der Ukraine.“ Er erklärt weiter: „Trotz der anhaltenden Produktionsstörungen in zwei Großraffinerien (Karlsruhe, Vohburg-Neustadt) sind derzeit keine Versorgungsengpässe in Sicht.“ Daten stammen von HeizOel24 (Stand: 14. Februar, 7.25 Uhr). Heizölpreise im Überblick: Prognose und Entwicklung – das sollten Sie jetzt beachten Die Prognose der Heizölpreise ist schwierig – insbesondere weil internationale Krisen und Preisfaktoren nur schwer kalkulierbar sind. Eine Orientierung bieten die Heizölpreise der vergangenen Monate und Jahre. Tendenziell ist Heizöl in den kalten Monaten am teuersten, weil dann die Nachfrage hoch ist. Günstige Angebote für Verbraucher mit einer Ölheizung gibt es im Frühjahr und Sommer. In der folgenden Tabelle haben wir die durchschnittlichen Heizölpreise der vergangenen zwölf Monate aufgelistet. Quelle: esyoil Neben dem Zeitpunkt der Bestellung spielt auch der Anbieter eine wichtige Rolle. Viele Hausbesitzer bestellen bei ihrem Stammhändler – die Nähe zum Wohnort ist oft ein Grund. Doch gerade in Zeiten schwankender Energiepreise lohnt sich ein Vergleich. Vergleichsportale wie „esyoil“ können helfen. Anhand von Angaben wie der Postleitzahl und der nötigen Menge wird das günstigste Angebot ermittelt. Neben den Kosten für das Heizöl sollte man immer auch mögliche Zusatzkosten wie eine Kilometerpauschale im Blick behalten. FAQ zum Thema Heizölpreise Welche Faktoren bestimmen den Preis für Heizöl? Die Preise für Heizöl werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst – dazu zählen: - Rohölpreise - Nachfrage - Lagerhaltungskosten - Steuern und Abgaben - Transportkosten Warum schwanken die Preise für Heizöl? Die Preise für Heizöl können stark schwanken – auch, weil sie eng mit den Rohölpreisen auf den internationalen Märkten verknüpft sind. Diese wiederum können durch globale Ereignisse, wie politische Instabilität, Wetterbedingungen, Änderungen in der Förderpolitik und Nachfrageänderungen stark beeinflusst werden. Wie kann ich die Heizkosten senken? Es gibt mehrere Möglichkeiten – dazu zählen: - Wärmedämmung verbessern - Heizsystem optimieren - Ölheizung mit einem effizienteren Modell ersetzen - Den Heizkörperthermostat herunterdrehen - Heizen nur in den benutzten Räumen Wann ist der beste Zeitpunkt für die Heizölbestellung? Generell können die Preise für Heizöl im Sommer oft niedriger sein. In diesen Monaten ist die Nachfrage tendenziell geringer als im Winter. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass andere Faktoren, wie geopolitische Ereignisse oder Änderungen in der Rohölproduktion diese allgemeine Tendenz beeinflussen können. Wo kann der aktuelle Preis für Heizöl gefunden werden? Die aktuellen Heizölpreise können über verschiedenen Websites von Vergleichsportalen gefunden werden. Zudem können auch lokalen Heizölhändlern eine Auskunft erteilen. Zu beachten ist: Die Angaben sind immer tagesaktuell und können sich ändern. Ist die Bestellung größerer Mengen Heizöl sinnvoll? Der Kauf von Heizöl in großen Mengen kann oft zu niedrigeren Preisen führen. Denn viele Anbieter bieten einen Mengenrabatt an. Allerdings sollte man dabei auch die Lagerkapazitäten und den Verbrauch berücksichtigen. Wie wirken sich Währungsschwankungen auf die Heizölpreise aus? Weil Rohöl auf dem Weltmarkt in der Regel in US-Dollar gehandelt wird, können Wechselkursschwankungen einen Einfluss auf die Heizölpreise haben. Für die Heizölkunden bedeutet das: Wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert gewinnt, kann dies dazu führen, dass Heizöl für Verbraucher in der Eurozone günstiger wird – und umgekehrt





