Heiztapeten bieten strahlende Wärme, sind aber teuer in der Anschaffung und im Betrieb. Welche Kosten auf Eigentümer zukommen und wo sich die Technik lohnt.

Bewohner, die ihre Wohnung ohne klassische Heizkörper und sichtbare Rohre warm bekommen möchten, können ihre Heizung nun direkt an die Wand kleben. Diese sogenannten Heiztapeten erzeugen Wärme durch Strom und verschwinden nahezu unsichtbar unter der Wandoberfläche, was sie zu einer optisch unauffälligen Alternative macht. Der Nachteil ist jedoch eindeutig: Das Heizen mit dieser Technologie ist finanziell nicht günstig für die meisten Haushalte.

Funktion und Technik der Wandheizung

Die Tapeten arbeiten sicher mit niedriger elektrischer Spannung. In das Material sind leitende Elemente, etwa aus Carbonfasern, eingearbeitet, die sich warm laufen und ihre Energie als Wärmestrahlung abgeben. Anders als ein klassischer Heizkörper erwärmen sie damit nicht vor allem die Raumluft, sondern Menschen und Gegenstände direkt, wie Experten erklären. Die Tapete wird über ein Netzteil mit Steuereinheit angeschlossen, das die Energieversorgung regelt. Bedienen lässt sie sich je nach System per Fernbedienung oder direkt via Smart Home.

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Laut Benedikt Sienz von der Verbraucherzentrale NRW können Heiztapeten wegen der niedrigen Spannung auch selbst verlegt und angeschlossen werden, was die Installation erleichtert. Je nach Modell und Betriebsart liegt die elektrische Leistung bei etwa 15 bis 250 Watt pro Quadratmeter. Die Technik hat jedoch ihren Preis. Heizfolien kosten laut Ratgebern etwa 20 bis 100 Euro pro Quadratmeter für das Material allein.

Anschaffungskosten und Quadratmeterpreis

Ein Heiztapeten-Komplettset für Räume bis 20 Quadratmeter kostet bei einigen Herstellern rund 1500 Euro. Tatsächlich beheizt es aber nur etwa vier Quadratmeter Wandfläche effektiv, da die Abdeckung oft größer ist als die aktive Heizfläche. Damit kostet der Quadratmeter Heizfläche rund 380 Euro, was die Investition im Vergleich zu konventionellen Systemen deutlich verteuert. Hinzu kommen hohe laufende Kosten, die die Wirtschaftlichkeit weiter mindern.

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Wie alle elektrischen Direktheizungen sind Heiztapeten deutlich weniger effizient als stromgeführte Wärmepumpen, so die Analyse. Eine Kilowattstunde Wärme kostet bei einem Strompreis von rund 38 Cent entsprechend 38 Cent. Mit Gas sind es rechnerisch etwa 12 Cent pro Kilowattstunde, mit einer Wärmepumpe etwa 7 Cent. Diese Diskrepanz macht den Dauerbetrieb über das gesamte Jahr hinweg finanziell unattraktiv.

Anwendungsbereiche und Schimmelprävention

Deshalb eignen sich Heiztapeten vor allem für selten genutzte Räume ohne Zentralheizung. Dort können sie bei Bedarf schnell für Wärme sorgen, ohne dass das ganze Haus aufgeheizt werden muss. Für den Dauerbetrieb empfiehlt Sienz dagegen den Anschluss an die Zentralheizung, um die Effizienz zu maximieren. Die Wärmestrahlung kann zudem das Schimmelrisiko an beheizten kalten Wandflächen reduzieren, da sie die Oberflächentemperatur der Wand direkt erhöht und so Kondenswasserbildung vorbeugt.

Beim Entfernen lassen sie sich wie herkömmliche Tapeten ablösen, was einen einfachen Wechsel ermöglicht. Allerdings müssen die Altpapiere anschließend als Elektroabfall entsorgt werden, da sie leitfähige Komponenten enthalten. Dies verursacht zusätzliche Kosten und Aufwand bei der Renovierung. Die Technologie stellt somit eine Nischenlösung dar, die vor allem bei spezifischen Installationsproblemen oder temporären Bedürfnissen Sinn ergibt, aber keine generelle Alternative zur modernen Wärmepumpentechnik darstellt.