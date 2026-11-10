Heizung entlüften: Anleitung für Heizkörper und Heizkreislauf

Gluckernde Heizkörper oder kalte Stellen oben deuten auf Luft im Heizkreislauf hin. Mit Schlüssel, Lappen und Eimer lässt sich die Heizung entlüften und so Heizkosten sparen.

Gluckernde Geräusche oder Heizkörper, die nur im unteren Bereich warm werden, sind typische Anzeichen dafür, dass sich Luft im Heizkreislauf befindet. Wer die Heizung entlüftet, sorgt dafür, dass Wasser und Luft wieder ungehindert zirkulieren, und spart so Heizkosten. Die Anleitung dazu stammt aus einem Ratgeber, der Schritt für Schritt zeigt, wie Hausbesitzer und Mieter dabei vorgehen können.

Der Vorgang ist nach Angaben der Anleitung auch ohne Fachwissen machbar. Wichtig ist, vorher die passenden Hilfsmittel bereitzulegen und die Heizkörper in der richtigen Reihenfolge zu bearbeiten.

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Heizung entlüften: Vorbereitung und Ablauf am Heizkörper

Zum Heizung entlüften benötigen Sie einen Eimer, eine Tasse oder einen Becher sowie einen Lappen. Idealerweise halten Sie außerdem den passenden Heizkörperschlüssel bereit.

Drehen Sie zuerst die Thermostate an allen Heizkörpern vollständig auf. So können Wasser und Luft ungehindert zirkulieren. Setzen Sie danach den Schlüssel an der Endverschraubung des Ventils an, die meistens links oben am Heizkörper gegenüber dem Thermostat liegt.

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Drehen Sie den Schlüssel vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, also nach links, aber keinesfalls komplett auf. In der Regel genügt eine Viertel- bis halbe Drehung. Ein Zischen oder Blubbern zeigt, dass die Luft entweicht.

Möglicherweise kommt dabei auch etwas Wasser heraus. Luft und Wasser können heiß sein, daher sollten Sie ausreichend Abstand halten. Sobald nur noch ein gleichmäßiger Wasserstrahl ohne Luftblasen austritt, drehen Sie das Ventil wieder zu.

Anschließend bringen Sie das Thermostatventil in die Ausgangsstellung zurück. Wiederholen Sie den Vorgang an allen Heizkörpern. Wenn Sie die Umwälzpumpe zuvor abgeschaltet hatten, schalten Sie sie nun wieder ein.

Rohrzange als Notlösung bei fehlendem Schlüssel

Wenn der Entlüftungsschlüssel fehlt oder nicht passt, kann eine kleine Rohrzange als Behelf dienen. Sie sollte so angesetzt werden, dass sich das Ventil ganz vorsichtig und kontrolliert gegen den Uhrzeigersinn öffnen lässt.

Auch bei dieser Methode gilt: Das Ventil darf keinesfalls komplett herausgedreht werden. Die Rohrzange ist ausdrücklich nur eine Notlösung und muss mit besonderer Vorsicht eingesetzt werden, damit das Ventil nicht beschädigt wird.

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Können Sie das Entlüften nicht sicher durchführen, sollten Sie sich an die Hausverwaltung oder den Hausmeister wenden. Mieter dürfen die Heizkörper zwar selbst entlüften, die Instandhaltung der Anlage liegt jedoch grundsätzlich beim Vermieter.

Wasserdruck prüfen und Entlüftung kontrollieren

Nach dem Entlüften sollten Sie den Wasserdruck an Ihrer Heizungsanlage prüfen. Ist er zu niedrig, müssen Sie Wasser nachfüllen. Hinweise zum richtigen Druck finden Sie in der Betriebsanleitung Ihrer Heizung.

Lassen Sie die Heizung anschließend mindestens eine Stunde laufen. Danach prüfen Sie erneut den entferntesten Heizkörper. Wird dieser gleichmäßig warm, war das Entlüften erfolgreich.

In einem Eigenheim empfiehlt die Anleitung, vorher die Umwälzpumpe abzuschalten, wenn möglich, und etwa 30 bis 60 Minuten zu warten, damit sich die Luft in den Heizkörpern sammelt. Entlüftet wird dann nacheinander, am besten von unten nach oben. Den obersten Heizkörper prüfen Sie zum Schluss noch einmal, da sich dort oft die meiste Luft sammelt.

In der Regel reicht es, die Heizung einmal pro Heizsaison zwischen Oktober und April zu entlüften. Bei älteren Anlagen kann dies häufiger notwendig sein. Typische Anzeichen für Luft im System sind gluckernde Geräusche, ungleichmäßig warme Heizkörper oder kalte Stellen im oberen Bereich des Heizkörpers.