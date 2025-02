Heizung Geräusche: Was Sie tun sollten

Wenn Ihre Heizung Geräusche macht, müssen Sie nicht sofort einen Fachmann rufen. In vielen Fällen lassen sich Probleme mit einfachen Mitteln beheben. Doch welche Geräusche bedeuten was und wie können Sie selbst helfen?

Wenn Ihre Heizung Geräusche macht, heißt das nicht gleich, dass alles kaputt ist. Dennoch sollten Sie den Hinweis ernst nehmen, den Ihnen Ihr Heizsystem gibt. Manchmal ist es leicht gelöst, aber hin und wieder ist ein ganzes Stück Arbeit nötig.Zuerst eine Warnung: Wenn etwas mit der Heizung wirklich nicht stimmt, ist meistens ein Profi vonnöten. Das gilt aber nicht für alle Fälle. Oft liegen Probleme an fehlender Wartung oder falschen Einstellungen.

Was genau aber gebraucht wird, kommt auf das Problem an. Die Heizung macht Geräusche, wenn etwas nicht richtig funktioniert. Das Geräusch selbst kann schon einen Hinweis darauf geben, was kaputt ist.In vielen Fällen ist überhaupt keine große Reparatur nötig. Einige Probleme lassen sich schnell mit einfachen Mitteln beheben. Insbesondere Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen, die Zugriff auf ihre Umwälzpumpe haben, können das Meiste schon selbst erledigen, wenn die Heizung Geräusche macht. Mieter und Mieterinnen hingegen haben oft lediglich Zugang zu ihren Heizkörpern. Daher sind für sie einige Reparaturen selbst gar nicht möglich, wie auch der Deutsche Mieterbund erklärt.: Mieter und Mieterinnen sind nicht selbst dafür verantwortlich, ihre Heizung zu warten. Bei einem Defekt müssen Vermieter und Vermieterinnen eine Reparatur organisieren.Montag, 10.02.2025 | 15:43 Das Brummen ist meistens direkt am Thermostat am Heizkörper zu hören, wie Viessmann.de beschreibt. Die Heizung macht Geräusche wie dieses, wenn der Heizkörper auf eine höhere Leistung aufgedreht wurde. Das passiert, wenn die Heizungspumpe zu hohen Druck erzeugt. Möglich ist auch, dass die Rohre locker sind. In diesem Fall können allerdings nur Fachleute helfen. Diese nehmen entweder einen hydraulischen Abgleich vor oder testen, ob die Rohre alle noch dicht sind.Ein Pfeifen kann mehrere Ursachen haben. Ein üblicher, bekannter Grund ist Luft im Heizwasserkreislauf. Da hilft es einfach, die Heizung zu entlüften. Wenn das aber keine Erleichterung bringt, gibt es noch andere mögliche Ursachen. So könnte der Wasserdruck, wie beim Brummen, zu hoch sein. Beim Pfeifen ist es allerdings etwas leichter, das Problem zu beheben: Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen können einfach die Drehzahl der Pumpe herunterstellen. Hilft nichts davon, sollen Fachleute konsultiert werden, wie heizung.de empfiehlt.Dieses Geräusch ist vergleichsweise harmlos. Dabei geht es um eine Grundlage des Heizungsbaus. Sobald Heißwasser in die Leitungen zum Heizkörper eingespeist wird, dehnen sich diese minimal aus. Wenn das Geräusch zu penetrant wird, können Sie einen Heizungsbauer beauftragen, die Leitungen auszuwechseln.: Bereits beim Einbau sollte auf dieses Problem geachtet werden. Die Leitungen zur Heizung müssen so gelagert sein, dass sie nicht unter Druck oder Spannung stehen.Ein Klopfen in der Heizung, das meist vom Heizkörper selbst ausgeht, kann mehrere Ursachen haben. So könnte das Überströmventil falsch eingestellt sein. Dieses ist dazu da, den Übergang zwischen Pumpe und Heizkörper zu kontrollieren. Arbeitet die Pumpe auf voller Leistung, der Heizkörper ist aber abgeschaltet, ist es Aufgabe des Überströmventils, den Druck zu regulieren. Leider ist das Überströmventil nicht leicht zu reparieren. Auch in diesem Fall wird dazu geraten, lieber Fachleute hinzuzuziehen. Ein anderer Grund für ein Klopfen kann sein, dass die Kalt- und Heißwasserleitungen zu nah aneinander verlegt wurden. Auch in diesem Fall ist Expertise zwingend nötig.Die Heizung macht dieses Geräusch nur bei modernen Modellen. Piept die Heizung, müssen Sie sich den Fehlercode anzeigen lassen. Meist handelt es sich um einen ernsten Fehler, der ebenfalls nur von Fachleuten gelöst werden kann. Der Fehlercode gibt dann einen Hinweis darauf, welches Problem genau vorliegt





