Heizungsausfall in Kita Betti Konfetti führt zu Schließung

Ein defekter Wärmetauscher zwingt die Kita Betti Konfetti zur vorübergehenden Schließung. Die Temperaturen im Gebäude sinken kritisch ab, während Vonovia und lebensnah e.V. um eine Lösung kämpfen.

Ein gravierender Heizungsausfall zwingt die Kita Betti Konfetti in der Rigaer Straße 71 zur vorübergehenden Schließung. Seit Oktober können die Verantwortlichen keine adäquate Raumtemperatur mehr gewährleisten, was die Sicherheit und das Wohlbefinden der Kinder sowie der Mitarbeiter:innen massiv gefährdet. Die Kitaleitung des Trägers lebensnah e.V. hat den Notstand dokumentiert und gemeinsam mit dem Bezirk, der Kitaaufsicht und dem Gesundheitsamt die Entscheidung getroffen, den Betrieb aus Sorge um die Gesundheit der Kinder einzustellen.

Kritische Raumtemperaturen zwingen zur Schließung

Die dokumentierten Temperaturen im Gebäudekomplex sind besorgniserregend niedrig und liegen weit unter den gesundheitlich unbedenklichen Werten für die Betreuung von Kleinkindern. Am 20. Oktober maßen die Betreuer:innen im Krippenraum noch 19,4 Grad, bis zum 30. Oktober fiel der Wert auf 17,1 Grad. Am 11. November sank die Temperatur weiter auf nur noch 16 Grad. Im angrenzenden Familienzentrum Rigatoni wurden sogar nur 14,5 Grad gemessen. Da die selbst beschafften Ersatzheizkörper bei den aktuellen kalten Außentemperaturen nicht ausreichen, um die Räume tagsüber auf ein annehmbares Niveau zu bringen, blieb der Einrichtung nur die Schließung.

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Die Kita Betti Konfetti bleibt daher am 12. und 13. November geschlossen. Eine Notbetreuung wird für die rund 30 betroffenen Kinder in anderen Einrichtungen organisiert. Dies betrifft nicht nur die Kita selbst, sondern den gesamten Gebäudekomplex, in dem sich zudem eine Kindertagespflege, das Büro der Sozialarbeiter:innen von Gangway sowie zahlreiche private Wohnungen befinden. Eine Wiederaufnahme des Betriebs ist laut aktueller Planung für den Montag vorgesehen, sofern die technischen Reparaturen bis dahin abgeschlossen sind.

Konflikt zwischen Betreibern und Eigentümerstruktur

Die Kita-Betreiber:innen des Vereins lebensnah e.V. haben die Vermieterin Buwog unverzüglich über den Ausfall informiert und die Bereitstellung einer funktionierenden Ersatzbeheizung gefordert. Die Reaktion der Eigentümerseite fiel jedoch als unzureichend aus. Man habe lediglich einen einzelnen Heizkörper geliefert, im Familienzentrum Rigatoni hingegen keinen, begründete Buwog die knappe Bereitstellung mit der Aussage, dass man einfach nicht mehr verfüge. Diese dürftige Reaktion zwang die Kitaleitung dazu, Heizkörper eigenständig zu besorgen.

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In einer Nachricht an die Eltern äußerte die Leitung Unverständnis über die lange ausbleibende Rückmeldung der Verwaltung. Trotz wiederholter Kontaktaufnahme wussten die Verantwortlichen weiterhin nicht, wann die Heizungsproblematik endgültig behoben werden kann. Inzwischen haben sie neue Heizkörper bestellt, die voraussichtlich Ende der aktuellen Woche geliefert werden sollen. Das erklärte Ziel ist es, die Kita am Montag wieder eröffnen zu können, da unter den jetzigen kalten Bedingungen keine verantwortbare Kinderbetreuung möglich ist.

Technische Defekte und finanzielle Entschädigung

Auf eine Anfrage von Tagesspiegel antwortete Vonovia, die das Gebäude im Auftrag der Eigentümer verwaltet, mit einer Erklärung zum technischen Hintergrund des Schadens. Ein Wärmetauscher sei defekt und müsse ausgetauscht werden. Da das benötigte Ersatzteil bei der zuständigen Wartungsfirma nicht vorrätig war, musste es zunächst extern bestellt werden. Eine Reparatur ist für Donnerstag, den 12. November, angesetzt. Die Verwaltung versprach, die Kita so schnell wie möglich zu informieren, sobald die Heizung wieder ordnungsgemäß läuft.

Zusätzlich zur technischen Instandsetzung hat Vonovia die Übernahme der Kosten für die von der Kita selbst beschafften Heizlüfter sowie die entstandenen Stromkosten zugesagt. Dies soll die finanzielle Belastung des Trägers lebensnah e.V. zumindest teilweise ausgleichen, der bereits Wochen lang versucht hat, eine schnelle Lösung zu finden. Die Kombination aus technischer Panne, logistischer Verzögerung und politischer Abstimmung zeigt die Komplexität der Koordination im Katastrophenfall. Die Betroffenen müssen nun bis zur Reparatur am Donnerstag ausharren.