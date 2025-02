Heldenhunde der Ukraine: Ein Kalender würdigt den Mut und die Treue von Vierbeinern im Krieg

Ein neuer Kalender zeigt die heldenhaften Taten von Hunden in der Ukraine während des Krieges. Die Grafikdesignerin Yulia Stryzhkina hat zwölf Geschichten von treuen Vierbeinern zusammengetragen, die Menschen in den dunkelsten Stunden beigestanden haben.

In dem brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine erweisen sich häufig Hunde als wahre Helden in der Not. Die ukrainische Grafikdesignerin Yulia Stryzhkina (41) hat diesen Hunden ein Denkmal gesetzt – mit dem Kalender „ Helden hunde der Ukraine “. In zwölf Geschichten erzählen sie von treuen Vierbeinern, die Menschen in den dunkelsten Stunden beigestanden haben. Die Idee dazu kam, als Yulia in den Kellern und U-Bahnen lebte, wo die Bomben fielen.

„Die Trauer war unerträglich, auch bei den Hunden, die den Schmerz der Menschen fühlten“, erzählt sie. Ihr eigener Hund, ein japanischer Spitz namens Simba, erlag den Belastungen des Krieges. Eine der bewegendsten Geschichten im Kalender ist die von Zhuzha, einem Mischlingshund, der fünf Soldaten das Leben rettete. Roman Klitschuk, ein ukrainischer Soldat, fand Zhuzha während einer gefährlichen Mission nahe Bachmut. Die Einheit war neun Tage lang ohne Nahrung und Wasser eingeschlossen. Doch Zhuzha verschwand immer wieder – und kehrte mit Konserven und Trockenfutter zurück. „Ich glaube, Gott schickt uns manchmal Zeichen, und Zhuzha war eine davon“, sagt Roman. Eine andere Heldin ist Afina, ein amerikanischer Pitbull. Sie begleitete den Militärarzt Dmytro Selyutin (27) und seine Kameraden durch die Hölle von Mariupol. Dort erlebten sie Hunger, Durst und ständige Lebensgefahr. Dmytro und seine Kameraden teilten ihr letztes Wasser und die letzten Bissen Essen mit Afina. Doch am 12. April 2022 wurde Dmytro gefangen genommen und die Spur der Hündin verlor sich. Wie sich später herausstellte, hatten die Soldaten die Hündin bei einem Gefangenenaustausch mit Hilfe von Freiwilligen freigelassen. Zwei Wochen vor der Veröffentlichung des Kalenders wurde Dmytro bei einem Gefangenenaustausch befreit – und Afina war an seiner Seite, als er die Auszeichnung Therapiehündin erhielt. Nicole wurde von Tatjana Minkowa (34), einer Begleiterin im Evakuierungszug, von der Straße gerettet. „Diese Hunde haben uns in den schwersten Momenten geholfen“, sagt Yulia. „Sie wurden von Menschen im Stich gelassen, aber sie haben uns nicht verlassen.“ „Hunde wie Zhuzha, Afina und Nicole zeigen, was Treue und Mut bedeuten“, sagt Yulia. „Sie haben Menschen in den schwersten Momenten geholfen – und verdienen unsere Anerkennung.“ Hündin Nicole arbeitet weiterhin als Therapiehund in der Ukraine.





