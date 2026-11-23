Helena Zengel (18) offenbart die tiefe Bindung zu Tom Hanks (70). Die Schauspielerin beschreibt den Oscar-Preisträger als väterliche Figur und engen Vertrauten jenseits der Hollywood-Kulisse.

Die Schauspielerin Helena Zengel (18) hat die Natur ihrer engen Verbindung zum Hollywood-Star Tom Hanks (70) in einem Interview mit der Zeitung BILD präzise beschrieben. Die beiden verbinden keine oberflächliche Bekanntschaft, sondern eine tiefe, familiäre Verbundenheit, die über das reine Berufsleben hinausgeht. Als Zengel im Jahr 2019 für den Western "Neues aus der Welt" vor der Kamera stand, war sie erst elf Jahre alt und dem Star gegenüber völlig ahnungslos. Sie bezeichnete ihn damals einfach nur als Tom, ohne seine internationale Bedeutung zu kennen.

Die Entstehung einer Familie

Sieben Jahre später, im Jahr 2026, ist Hanks zu einer der wichtigsten Stützen in Zengels Leben geworden. Die Schauspielerin betonte gegenüber Reportern in New York, dass ihr Kollege längst mehr als ein bloßer Freund ist. Er gehört für sie fast schon zur Familie und gilt als einer ihrer engsten Vertrauten. Diese Entwicklung ist umso bemerkenswerter, da der Filmpartner im Werk für "Neues aus der Welt" eine Waisenmädchen namens Johanna beschützte, während er im echten Leben eine ähnliche väterliche Rolle für die junge Künstlerin einnimmt.

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Kontaktpflege zwischen New York und Brandenburg

Trotz der geografischen Distanz zwischen ihrem Wohnsitz in Los Angeles und Hanks' Aufenthaltsort pflegen sie einen intensiven Austausch. Die beiden versuchen, sich alle paar Monate persönlich zu treffen, doch ihr Kontakt ist weitaus regelmäßiger. Zengel erklärte, dass sie fast täglich telefonisch erreichbar sind und sich über Nachrichten sowie FaceTime-Audio- oder Videoanrufe austauschen. Sie fügte hinzu, dass sie sich jede Woche sehen würde, wenn es die Umstände erlauben. Dazwischen bieten digitale Nachrichten die Brücke über den Atlantik.

Ein vermisstes Vorbild und tragische Verluste

Die besondere Zuneigung hat für Zengel auch persönliche Gründe, die mit einem tiefen Verlust verknüpft sind. Sie verlor ihren eigenen Vater bereits sehr früh und fand in Hanks daher eine Art Vaterfigur, die ihr in dieser Zeit fehlte. Diese emotionale Lücke ist noch immer spürbar, zumal Zengel im August 2025 abermals Abschied von einem geliebten Menschen nehmen musste. Ihre Großmutter Gerda starb im Alter von 78 Jahren nach einem schweren Autounfall. Umso wichtiger sind ihr in dieser Zeit Menschen, die fest an ihrer Seite stehen, wenn persönliche oder berufliche Krisen auftreten.

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Alltägliche Unterstützung und emotionale Anker

Hanks bietet der jungen Schauspielerin nicht nur emotionale Sicherheit, sondern auch praktische Ratschläge. Zengel gab zu, dass sie sich in der Branche ohne seine Hilfe schwer getan hätte. Er unterstützte sie nicht nur bei beruflichen Fragen, sondern telefonierte sogar mit ihren Freunden, wenn es ihr in Momenten der Schwäche einmal nicht gut ging. Sie bezeichnete Hanks als jemanden, auf den sie sich in jeder Lebenslage verlassen kann. Seine Botschaft an sie ist dabei immer gleich: Es sei entscheidend, sich auf die Menschen zu verlassen, die sie lieben, und er zähle fest zu dieser Gruppe.

Exklusive Begegnungen und die Bedeutung von Menschlichkeit

Die Freundschaft zeigt sich auch in konkreten, alltäglichen Handlungen. Die beiden gehen gemeinsam essen, ins Theater oder beim Einkaufen spazieren. Hanks bringt Zengel regelmäßig kleine Geschenke mit, insbesondere Bücher und Notizbücher, was ihren intellektuellen Austausch unterstreicht. Einmal besuchte er sie sogar persönlich auf einem Reiterhof in Brandenburg, was die Langlebigkeit dieser Verbindung belegt. Ein bekanntes Zitat von ihm, das sie immer wieder hört, bestätigt die Tragweite seiner Worte: Er würde es schaffen, sofort zu kommen, wenn sie ihn aus dem Krankenhaus anriefe und um Hilfe bitten würde.

Aktuelle Treffen und berufliche Vertretung

Am Freitag, dem 20. November, trafen sich die beiden zu einem gemeinsamen Mittagessen in New York, exklusiv dokumentiert für BILD. Hanks hatte Lust auf Pflaumenkompott, da dieses Gericht nicht auf der Speisekarte stand, aßen sie schließlich Pommes mit Ketchup. Das Café Luxembourg auf der Upper West Side in Manhattan dient als beliebter Treffpunkt für Prominente. Kurz zuvor reiste Zengel vor der Verleihung der International Emmy Awards am 23. November an, um gemeinsam mit einer NRW-Delegation die deutsche Filmbranche zu vertreten. Sie schätzt an dem Schauspieler, der weltberühmt ist, vor allem seine Menschlichkeit. Er sei total bodenständig und unterscheide sich in seinem Auftreten stark von anderen Stars.