Bei Liebeskummer ruft Helena Zengel zuerst Tom Hanks an. Warum der Hollywoodstar für sie längst mehr als ein Kollege ist.

Für ihre Rolle als traumatisierte Benni wurde sie mit dem Deutschen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Danach wurde aus dem Kinderstar eine international gefragte Schauspielerin.

Seit ihrem ersten gemeinsamen Projekt hat der Filmstar die Berlinerin auf ihrem Weg begleitet.

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"Ich weiß gar nicht, was ich ohne ihn in der Branche gemacht hätte. Er hat mir so viele Ratschläge gegeben, mir geholfen und sogar mit meinen Freunden telefoniert, wenn es mir mal nicht gut ging", erzähltemache ihr auch regelmäßig klar, dass sie auf ihn zählen kann.

"Es ist so wichtig, dass du dich auf die Menschen verlässt, die dich lieben. Ich gehöre dazu", gab sie seine Worte wieder. Zwischen ihrem Zuhause in Berlin undWohnort Los Angeles liegen zwar Tausende Kilometer, trotzdem stehen die beiden fast jeden Tag in Kontakt. Sie telefonieren, schreiben sich Nachrichten oder sehen sich per FaceTime.

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Alle paar Monate versuchen sie außerdem, sich persönlich zu treffen. Bei Liebeskummer, beruflichen Fragen oder anderen Sorgen ist. Dass er ihr so viel bedeutet, hat auch mit ihrer eigenen Familiengeschichte zu tun: "Ich habe meinen Vater selbst sehr früh verloren und vielleicht deshalb in ihm auch ein bisschen eine Vaterfigur gefunden.

" Und weiter: "Ich könnte ihn aus dem Krankenhaus anrufen und sagen, dass ich ihn brauche, und er würde versuchen zu kommen. " Erst am vergangenen Freitag trafen sich die beiden in New York zum Mittagessen. Weil das Pflaumenkompott, dasbestellen wollte, nicht auf der Karte stand, gab es kurzerhand Pommes mit Ketchup. Sonst gehen die zwei gern essen, ins Theater oder shoppen.oft Bücher und Notizbücher und hat sie sogar schon auf einem Reiterhof in Brandenburg besucht.

Privat musstebereits schwere Zeiten durchstehen. Im August 2025 starb ihre Großmutter Gerda im Alter von 78 Jahren an den Folgen eines Autounfalls. Deshalb bedeuten ihr Menschen, auf die sie sich verlassen kann, besonders viel. Was sie an"Seine Menschlichkeit.

Er ist total auf dem Boden geblieben und überhaupt nicht wie ein Star.

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"Helena Zengel und Tom Hanks in "News of the World"Wie bewertest du Tom Hanks' Rolle als Vaterfigur für Helena Zengel? Die Verbindung wirkt herzlich, aber auch ein wenig übertrieben.