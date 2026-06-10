Helena Zengel wird 18: Von 'Systemsprenger' zu 'Westend Girl'

Helena Zengel feierte auf der Premiere ihrer ARD-Serie 'Westend Girl' in Köln ihren 18. Geburtstag. Die Schauspielerin spricht über Führerschein, Auszug und mögliche Verliebtheit.

Helena Zengel , die junge Schauspielerin , die mit Filmen wie 'Systemsprenger' und 'News Of The World' an der Seite von Tom Hanks international bekannt wurde, hat ihren 18.

Geburtstag gefeiert. Die Volljährigkeit erreichte sie auf der Premiere ihrer neuen ARD-Serie 'Westend Girl', die im Herbst ausgestrahlt wird. Die Veranstaltung fand in Köln statt, und Zengel nutzte die Gelegenheit, um mit ihrem Team und Freunden zu feiern. In einem Interview mit BILD verriet sie, dass viele in der Branche sie bereits für älter hielten, da sie schon seit Jahren im Geschäft ist.

'Es war ein kleiner Witz, wann ich endlich 18 werde. Jetzt ist es so weit', sagte sie lächelnd. Die Schauspielerin, die aus Berlin stammt, hat bereits mehrere Auszeichnungen für ihre darstellerischen Leistungen erhalten und gilt als eines der vielversprechendsten Talente des deutschen Films





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