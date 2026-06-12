Helene Fischer als Hollywood-Ikone: glamouröses Shooting für InStyle

Zum 20-jährigen Bühnenjubiläum präsentiert sich Helene Fischer dem Magazin InStyle in einer aufwändigen Fotostrecke als Hollywood-Gottheit. Die Sängerin spricht über den Kontrast zwischen ihrem privaten und öffentlichen Stil und erklärt, wo für sie echte Schönheit beginnt.

Helene Fischer feiert mit einer aufwändigen 360-Grad-Stadiontour ihr 20-jähriges Bühnen jubiläum . Während sie auf Tour in spektakulären Show-Looks auftritt, zeigt sie sich im privaten Umfeld meist bodenständig.

Für die Juli-Ausgabe des Magazins InStyle posiert die Sängerin nun in einer aufsehenerregenden Fotostrecke, die sie als Hollywood-Ikone inszeniert. Auf den Bildern ist sie sowohl in einem schwarzen Minikleid mit Federboa auf einem Sofa zu sehen als auch in einem Abendkleid mit Sonnenbrille vor der Skyline von Los Angeles. Andere Aufnahmen zeigen sie in figurbetonten Outfits zwischen Filmkameras und Scheinwerfern, was ihren glamourösen Auftritt unterstreicht.

Die Inszenierung ist das Ergebnis bewusster Inspiration durch die großen Hollywood-Epochen, wie Fischer im Interview erklärt. Sie betont, dass ihre glamourösen Looks zwar extremer als ihr privater Stil seien, beide Seiten jedoch zu ihr gehören. Auf der Bühne oder bei Shootings dürfe es größer und extremer sein, während sie privat viel reduzierter auftrete. Für das Shooting wählte sie Designer-Kleidung von Dior, Tom Ford, Victoria Beckham und Ferragamo.

Zudem trug sie Schmuck im Wert von über 30.000 Euro. Perfekt geföhnte Wellen und rote Lippen komplettierten den Glamour-Auftritt. Die Fotostrecke für die Juli-Ausgabe wurde bereits realisiert; das Magazin ist ab dem 13. Juni erhältlich.

In ihrem Hit "Fehlerfrei" singt Fischer über das Gefühl, verplant und danebenzustehen. Zum Thema Schönheit sagt sie, dass für sie vor allem Haltung und Ausstrahlung zählten. Äußerlichkeiten spielten eine Rolle, doch entscheidend sei, was von innen komme





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