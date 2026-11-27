Mattel bringt die Barbie Signature Helene Fischer am 3. Dezember heraus. Die Sammlerpuppe kostet 77,99 Euro und zeigt das blaue Kostüm der Tournee 2017/2018.

Die deutsche Pop-Industrie feiert einen weiteren Meilenstein. Helene Fischer erhält am 3. Dezember offiziell eine eigene Barbie -Signaturpuppe. Die Sammlerfigur ist ab diesem Datum im Einzelhandel erhältlich und repräsentiert einen historischen Moment für die Künstlerin. Die Figur soll Fans eine neue Möglichkeit bieten, die Karriere ihrer Idolens näher zu erleben.

Historische Auszeichnung wird zum Sammlerstück

Mattel hat die Puppe zur Feier des Weltfrauentags im März erstmals als Einzelstück angefertigt. Damals nahm das Spielwarenunternehmen Fischer in das globale "Barbie Dream Team" auf. Diese Auszeichnung war ursprünglich nur für die Sängerin selbst gedacht. Nun wird die Puppe jedoch für die Öffentlichkeit verfügbar gemacht. Helene Fischer (42) wechselt damit von einer Ehrengast- zur Handelbaren Rolle für die Fans.

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Kostümdetail der Königblauen Tournee 2017

Die Miniaturausgabe ist bis ins kleinste Detail der Realität nachempfunden. Die Puppe trägt das königsblaue Kostüm aus der Tournee 2017/2018. Helene Fischer wählte diesen Look bewusst, da er mit unvergesslichen Momenten verbunden ist. Sie beschrieb die Zeit als sehr prägend für ihr Leben. Das Outfit diente als Basis für eine Show mit dem Cirque du Soleil.

Damals spielte Fischer mehr als 70 Shows mit dieser Inszenierung. Die Eröffnung erfolgte mit einem spektakulären Flug über die Bühne. Die Puppe weist auch auffällige Spikes auf, die aus demselben Material wie das Original bestehen. Ein abnehmbares goldfarbenes Mikrofon vervollständigt das Ensemble. Fischer sagte, sie habe das Kostüm geliebt und es mit starken Erinnerungen verbunden.

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Digitale Präsenz treibt Verkaufszahlen voran

Parallel zur Puppe-Veröffentlichung erlebt die Sängerin musikalisch einen Höhepunkt. Ihr neuer Song "Was hast du mit mir gemacht" löste auf TikTok einen großen Tanz-Hype aus. Prominente wie Motsi Mabuse (45) nahmen am Trend teil. Der Track erreichte bereits 23 Millionen Aufrufe auf der Plattform.

Weiterhin entstanden 14.000 Nutzer-Videos zu dem Song. Die immense Popularität veranlasste Fischer, die Veröffentlichung um zwei Wochen vorzuziehen. Dies unterstreicht die aktuelle Relevanz der Künstlerin in der digitalen Medienlandschaft. Die Puppe wird somit im Kontext eines maximalen medialen Interesses gestartet.

Konkrete Preise und zukünftige Termine

Die Helene-Fischer-Barbie kostet 77,99 Euro. Interessenten können sie ab dem 3. Dezember im Handel erwerben. Für 95,99 Euro bietet Mattel zudem ein Bundle an. Dieses Paket beinhaltet die Puppe sowie das neue Album "WIR". Die Schallplatte erscheint am 4. Dezember im Markt.

Fischer selbst zeigte sich zunächst skeptisch gegenüber der Neuheit. Sie gab an, zweimal nachfragen zu müssen, ob die Produktion wirklich stattfindet. Nun können Fans das Produkt direkt kaufen, ohne Rückfragen. Ein weiterer großer Auftritt ist bereits für den 3. September 2027 geplant. Diese Daten markieren die nächsten Meilensteine in der Karriere der Sängerin.