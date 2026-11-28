Wetten, dass..? Gästeliste: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Grönemeyer kommen am 5. Dezember zu Bill und Tom Kaulitz nach Halle. Helene Fischer fehlt.

Wetten, dass..? Gästeliste: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Grönemeyer kommen am 5. Dezember zu Bill und Tom Kaulitz nach Halle. Helene Fischer fehlt.

Bill und Tom Kaulitz moderieren am 5. Dezember erstmals „Wetten, dass..?

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“ im ZDF. Wer bei ihnen auf der Couch sitzt, steht jetzt fest. Helene Fischer bringt einen Tag vor der Show ein neues Album heraus. Auf die berühmteste Couch des Landes setzt sie sich trotzdem nicht.hat das ZDF die Gästeliste veröffentlicht.