Helene Fischer feiert Solo-Nummer 1 nach 20 Jahren Karriere

Superstar Helene Fischer (41) hat nach 20 Jahren Karriere ihre erste Solo-Nummer 1 in den Single-Charts erreicht. Mit dem Erfolg ihres neuen Songs "Heute Nacht" schießt sie direkt an die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts.

Superstar Helene Fischer (41) freut sich über ihre erste Solo-Nummer 1 . Der Erfolg ihres neuen Songs "Heute Nacht" macht sie atemlos! Ein Paukenschlag, der lauter kaum sein könnte.

Helene Fischer (41) ist zurück – und wie! Mit ihrem neuen Lied "Heute Nacht" schießt sie direkt an die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts. Die erste Single aus ihrem kommenden Studioalbum landet auf Anhieb auf Platz 1. Ein Triumph, der für Helene mehr ist als nur ein Chart-Erfolg.

Es ist der Startschuss in eine neue Ära der erfolgreichsten deutschen Künstlerin ihrer Generation.ist dieser Moment etwas ganz Besonderes. Strahlend sagt sie zu BILD: "Ich freue mich riesig über diesen Erfolg und bin unglaublich dankbar für die Unterstützung meiner Fans.

'Heute Nacht' ist für mich etwas ganz Besonderes, weil dieser Song den Beginn eines neuen musikalischen Kapitels markiert. Dass er direkt auf Platz 1 einsteigt, macht mich stolz und glücklich. Jetzt freue ich mich umso mehr darauf, neue Songs gemeinsam mit meinen größten Hits aus 20 Jahren endlich live mit meinem Publikum zu feiern und in einen unvergesslichen Sommer zu starten.

". Nach 20 Jahren Karriere ist es ihre erste Solo-Nummer 1 in den Single-Charts. Ein Meilenstein. 2023 stand sie bereits gemeinsam mit RapperinWiderruf Tracking und Cookies360-Grad-Stadiontournee (die Premiere ist am 10. Juni in Dresden, Restkarten gibt es noch) sowie zum WM-Sommer 2026 setzt Helene mit 'Heute Nacht' ein deutliches Ausrufezeichen.

Die Vorfreude auf neue Musik ist riesig. Ihre Fans haben darauf seit fünf Jahren gewartet. Und sie wurden nicht enttäuscht.

"Heute Nacht" ist ein moderner Popsong voller Energie und Leichtigkeit. Ein Lied über Freiheit, Nähe und das Gefühl, gemeinsam den Moment zu feiern. Ein Soundtrack für lange Sommernächte. Zum Mitsingen.

Zum Tanzen und Loslassen. Sie ist Deutschlands größter Musikstar! In diesem Jahr feiert Helene Fischer ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum und wird ihre Fans ab 10. Juni mit einer spektakulären Tour erfreuen.

In Trailern, Highlight-Clips und Live-Übertragungen wird der Titel Millionen Fußballfans durch die gesamte FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 (ab 11. Juni) begleiten. Musik, Emotionen, Gänsehaut. Vereint in einem Partysommer, der fröhlicher wohl kaum sein könnte





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