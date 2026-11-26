Bill und Tom Kaulitz moderieren am 5. Dezember erstmals 'Wetten, dass..?'. Bei ihrer Premiere in Halle an der Saale fehlt jedoch ein prominenter Stammgast: Helene Fischer tritt nicht in der ZDF-Show auf. Der Sender hat dies bestätigt.

Bill und Tom Kaulitz moderieren am 5. Dezember erstmals"Wetten, dass..?

". Bei ihrer Premiere in Halle an der Saale fehlt jedoch ein prominenter Stammgast: Helene Fischer tritt nicht in der ZDF-Show auf. Der Sender hat dies bestätigt. bei der neuen Ausgabe der Kultsendung begrüßen.

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Das ZDF bestätigte auf Anfrage der „Bild“-Zeitung, dass die Schlagersängerin bei der Rückkehr von „Wetten, dass..?