Helene Fischer ist nicht bei Kaulitz-„Wetten, dass..?“ dabei
Bill und Tom Kaulitz moderieren am 5. Dezember erstmals 'Wetten, dass..?'. Bei ihrer Premiere in Halle an der Saale fehlt jedoch ein prominenter Stammgast: Helene Fischer tritt nicht in der ZDF-Show auf. Der Sender hat dies bestätigt.
Bill und Tom Kaulitz moderieren am 5. Dezember erstmals"Wetten, dass..?
". Bei ihrer Premiere in Halle an der Saale fehlt jedoch ein prominenter Stammgast: Helene Fischer tritt nicht in der ZDF-Show auf. Der Sender hat dies bestätigt. bei der neuen Ausgabe der Kultsendung begrüßen.
Das ZDF bestätigte auf Anfrage der „Bild“-Zeitung, dass die Schlagersängerin bei der Rückkehr von „Wetten, dass..?
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at BUNTE
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten