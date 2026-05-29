Helene Fischer's New Single 'Heute Nacht' to be Official WM Song for Football World Cup

Helene Fischer, the German Schlager Queen, is set to release her new single 'Heute Nacht' as the official WM song for the upcoming football world cup. The song is set to be the anthem for the football summer and will be accompanied by MagentaTV, the official broadcaster of the tournament.

In diesen Song werden sich Millionen Deutsche in den nächsten Wochen verlieben! Wie BILD exklusiv erfährt, wird Helene Fischer s (41) neue Single "Heute Nacht" der offizielle WM-Song von MagentaTV für die Fußball-Weltmeisterschaft (11.

Juni bis 19. Juli). Damit feiert Helene ihr großes WM-Comeback – zwölf Jahre nach ihrem legendären Auftritt auf der Siegesfeier der deutschen Nationalmannschaft. Damals gewann Deutschland den Titel in Brasilien.

Zurück in der Heimat feierten die Spieler mitauf der Berliner Fanmeile und sangen mit ihr "Atemlos durch die Nacht". Millionen Fans erinnern sich bis heute an diese Mega-Party mit den Weltmeistern Bastian Schweinsteiger (41), Mario Götze (33) und Unvergessener Moment: Am 15. Juli 2014 feierten unsere frisch gebackenen Fußball-Weltmeister auf der Fanmeile in Berlin mit Helene ihren Song "Atemlos durch die Nacht". Helens WM-Song setzt auf große Emotionen, Stadiongefühl und Gänsehaut-Momente.

Die Schlager-Queen singt darin: "Heute Nacht werden wir unsterblich sein. Wir bleiben wach, Herzen schlagen und wir leben frei. Liegen uns in den Armen, der Kopf stellt keine Fragen, Träume, die wir haben!

". Die neue Single soll wie ein Versprechen nach Lebensfreude und Freiheit klingen. Deshalb wählten die Macher von Magenta TV "Heute Nacht" als ihren WM-Song. Die Telekom-Plattform überträgt alle 104 Spiele des Turniers live, davon 44 Partien exklusiv.

Widerruf Tracking und CookiesHelenes neuer Hit soll die Fußball-Hymne werden Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, ist sich sicher: "Gemeinsam schaffen wir eine Hymne für einen unvergesslichen Fußballsommer für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und alle Fußball-Freunde da draußen.

". Auch Helene Fischer feiert ihre Fußball-Mission: "Die WM ist das größte Fest des Fußballs – und Musik gehört einfach dazu. Ich freue mich riesig, dass mein neuer Song 'Heute Nacht' – der erste Vorbote meines kommenden Studioalbums – gemeinsam mit MagentaTV zum musikalischen Begleiter dieses besonderen Fußballsommers wird.

". Warum "Heute Nacht" (erscheint am heutigen Freitag) auch bestens passt: Die WM 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt, die Hauptspielzeiten der Topspiele werden aufgrund der Zeitverschiebung in Deutschland abends zwischen 21 und 22 Uhr sein. Für die Plattform ist es bereits der nächste prominente Coup: Erst kürzlich berichtete BILD exklusiv, dass auchTom Kaulitz (36) mit Ehefrau Heidi Klum (52) beim Gruppenspiel Deutschland gegen Schottland (5:1) während der EM 2024 in München.

Jetzt wird er bei der WM als Experte mitwirkenZum prominenten Expertenteam von MagentaTV gehören weiterhin Thomas Müller, Jürgen Klopp (58), Mats Hummels (37), Jonas Hofmann (33) sowie Tabea Kemme (34). Moderieren werden unter anderem Johannes B. Kerner (61) und Laura Wontorra (37). Das Angebot umfasst eine umfangreiche Turnierberichterstattung mit Konferenzen, Analysen, Interviews sowie Studios in New York und Ismaning. Mit musikalischer Untermalung von Deutschlands Schlager-Königin





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