Helene Fischer spielt 2027 auf Podolskis Glücksgefühle Festival

Helene Fischer tritt erstmals bei einem Festival auf Lukas Podolskis Glücksgefühle Event auf dem Hockenheimring im September 2027.

Helene Fischer tritt im September 2027 erstmals in ihrer Karriere bei einem Music-Festival auf. Die Schlager-Königin wird als Top-Star auf dem Hockenheimring auftreten. Das Event findet vom 2. bis zum 4. September 2027 statt.

Die Veranstalter Lukas Podolski und Markus Krampe haben den Deal abgeschlossen. 60.000 Tickets waren bereits vor der Ankündigung ausverkauft. Fischer wird am 3. September ein 90-minütiges Konzert auf der Hauptbühne geben.

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Fischer etabliert sich im Festival-Kontext

Die Sängerin hat in den vergangenen Jahren Millionen von Zuschauern mit ihren Konzertreisen erreicht. Insgesamt besuchten über 2,25 Millionen Menschen ihre letzten drei Gigantourneen. Ihr Hit Atemlos durch die Nacht ist ein fester Bestandteil der deutschen Pop-Kultur.

Bisher trat sie vorwiegend in Stadien wie der Allianz Arena auf. Die Teilnahme am Glücksgefühle Festival markiert einen neuen Schritt in ihrer Bühnenkarriere. Das Event richtet sich an ein breites Publikum mit unterschiedlichen Musikgeschmack.

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Starbesetzung mit Dieter Bohlen und Jason Derulo

Der US-amerikanische Sänger Jason Derulo wird das Festival am Samstagabend abschließen. Er ist bekannt für Welthits wie Swalla und Want to Want Me. Seine Songs wurden auf Spotify mehr als 18 Milliarden Mal gestreamt.

Dieter Bohlen tritt ebenfalls auf der Hauptbühne auf. Der Modern Talking Erfinder hat mit seinem Duo über 120 Millionen Tonträger verkauft. Markus Krampe betonte die langjährige persönliche Freundschaft zu Bohlen. Beide freuen sich über die erfolgreiche Einigung für das Event.

Electro und Partymusik auf der Cloud 9 Stage

Auf der Cloud 9 Stage steht die moderne Elektromusik im Fokus. Der deutsche DJ BUNT ist einer der großen Namen dieses Abschnitts. Seine Songs haben fast 1,5 Milliarden Streams auf Spotify erreicht. Der Hit Clouds wurde allein mehr als 470 Millionen Mal gehört.

Timmy Trumpet und Alesso sind ebenfalls im Programm der Club-Stage. Axwell, Holy Priest und Bassjackers tragen zur internationalen Besetzung bei. Cyril, D-Block & S-te-Fan und Da Tweekaz sorgen für Dance-Elemente.

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Pop und Deutschrap im weiteren Line-up

Don Diablo und MATTN sind weitere prominente DJs auf der Liste. Neelix, Oswald, R3hab und Salvatore Ganacci vervollständigen die Elektro-Abteilung. Mia Julia fungiert als Deutschlands Party-Königin und ist Stammgast bei diesem Festival.

HBz, Die Atzen und Marc Eggers bringen Deutschrap ins Programm. Rumbombe, Vengaboys und R.I.O. feat. U-Jean ergänzen das Angebot. Noisetime, 2 Engel & Charlie und Madcon sind ebenfalls vertreten.

Zukünftige Entwicklungen und Ticketverkauf

Tones and I und The Bausa sorgen für poppige Klänge. Esther Graf und Kati K stehen ebenfalls auf der Bühne. Marc Atlas rundet das riesige Line-up ab. Der Verkauf der Tickets läuft weiterhin über die offiziellen Kanäle.

Die Kombination aus verschiedenen Genres soll ein breites Publikum ansprechen. Die organizers planen ein Event mit hohem Unterhaltungswert. Die Teilnahme von Helene Fischer gilt als Sensation für den deutschen Markt.