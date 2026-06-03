Helene Fischer startet gigantische Stadion-Tour zum 20-jährigen Bühnenjubiläum

Die erfolgreiche Sängerin Helene Fischer kehrt zurück und präsentiert ihre größte Stadion-Tour ever. Fans können sich auf eine unglaubliche Show freuen, die vom 10. Juni bis zum 17. Juli in verschiedenen Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz stattfindet.

Helene Fischer kehrt zurück und präsentiert ihre größte Stadion-Tour ever! Die erfolgreiche Sängerin feiert ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum mit einer gigantischen Bühne, die 25 Meter in den Himmel ragt und 90 Meter lang ist.

Der weltberühmte Set-Designer Ray Winkler hat die Bühne entworfen, die von LED-Wänden umgeben ist und einen 360-Grad-Blick auf den Superstar bietet. Fans können sich auf eine unglaubliche Show freuen, die vom 10. Juni bis zum 17. Juli in verschiedenen Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz stattfindet





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