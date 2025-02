Helene Fischer und Florian Silbereisen feiern unerwarteten viralen Hit mit „Schau mal herein“

Das Duett von Helene Fischer und Florian Silbereisen, „Schau mal herein“, ist zu einem unerwarteten viralen Hit geworden, besonders auf TikTok. Die Coverversion des 1978er-Hits „Stumblin’ In“ wurde ursprünglich nur für einen TV-Auftritt an Weihnachten geplant, entwickelte sich aber schnell zu einem Internet-Phänomen. Der Song erreichte Platz 2 der „TikTok DE Hot 50“ und wurde auf YouTube über 2,7 Millionen Mal aufgerufen. Angesichts der großen Begeisterung der Nutzer wird der Song nun als Single veröffentlicht.

Besonders auf TikTok wird der Song gefeiert, der am 25. Dezember 2024 im ZDF ausgestrahlt wurde. Es handelt sich um eine Neuinterpretation des 1978er-Hits „Stumblin’ In“ von Chris Norman und Suzi Quatro. Eigentlich sollte die deutschsprachige Coverversion „Schau mal herein“ eine einmalige Angelegenheit bleiben, wie Silbereisen jetzt gegenüber „Bild“ verriet: „Wir haben das Duett ursprünglich nur für den gemeinsamen TV-Auftritt aufgenommen. Mehr war nicht geplant.“ Doch dann entwickelte sich der Song zum Internet-Hit. Vor allem auf TikTok setzen junge Nutzer den Titel als musikalische Untermalung für ihre Videos ein. Der Erfolg ist beachtlich: „Schau mal herein“ kletterte auf Platz 2 der „TikTok DE Hot 50“. Auch auf YouTube erzielt der Auftritt aus der Show fulminante Zahlen. Mittlerweile wurde das Video mehr als 2,7 Millionen Mal aufgerufen. Für Florian Silbereisen ist der unverhoffte Erfolg ein echtes Highlight. „Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass so ein versöhnlicher Text so vielen gefällt – gerade in so einer Zeit, in der wir öfter mal eine ‘Tasse Kaffee’ zusammen trinken sollten, statt zu polarisieren!“, erklärte er. Angesichts der großen Begeisterung war für ihn klar, dass der Song als Single veröffentlicht werden müsse. Helene Fischer und Florian Silbereisen waren jahrelang das Traumpaar der deutschen Schlagerszene. 2018 gaben sie ihre Trennung bekannt, diese Verbindung halten sie bis heute aufrecht. Beide treten immer wieder in den TV-Shows des anderen auf. Fischer ist inzwischen mit dem Akrobaten Thomas Seitel liiert. Das Paar lebt mit seiner gemeinsamen Tochter am Ammersee





