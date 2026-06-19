Helene Fischer und Jürgen Klopp: Eine Wiederbegegnung voller Erinnerungen

Helene Fischer wird in die Sendung zugeschaltet und erinnert sich gemeinsam mit Jürgen Klopp an besondere Momente, darunter das Champions-League-Finale 2013.

Helene Fischer wurde am Abend in das Magenta-Studio auf der Dachterrasse zugeschaltet, wo sie mit Moderator Johannes B. Kerner sowie den Fußballexperten Jürgen Klopp und Thomas Müller sprach.

Die Sängerin, die mit ihrem Song Heute Nacht die offizielle WM-Hymne für die Streaming-Plattform singt, hatte zuvor ein Konzert in Frankfurt gegeben. Dennoch nahm sie sich Zeit für einen kurzen Plausch, der schnell alte Erinnerungen weckte. Besonders Klopp erinnerte sich an einen denkwürdigen Abend im Jahr 2013, als Borussia Dortmund im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern München spielte.

Das Spiel fand im Londoner Wembley-Stadion statt und endete mit einer knappen Niederlage für Dortmund, als Arjen Robben in der Schlussminute das entscheidende Tor erzielte. Die Stimmung im Dortmunder Lager war gedrückt, aber die Feierlichkeiten waren bereits organisiert worden. Das Naturkundemuseum in London war komplett in den Vereinsfarben Schwarz und Gelb geschmückt, und Helene Fischer war als Stargast für die Party gebucht. Als das Team eintraf, stimmte sie gerade ihren Hit An Tagen wie diesen an.

Klopp erinnerte sich: Ich dachte nur: Na ja, da hatte ich schon bessere Momente. Doch Fischer entgegnete charmant: Ich fand, ihr seid großartig damit umgegangen. Deswegen dachte ich, das ist ein guter Song. Diese Anekdote brachte alle zum Schmunzeln und zeigte die Verbundenheit zwischen der Sängerin und den Fußballgrößen.

Kerner nutzte die Gelegenheit, um Klopp an ein gemeinsames Helene-Fischer-Konzert im Jahr 2015 zu erinnern, bei dem beide ausgelassen feierten. Der ehemalige Trainer bestätigte dies und ergänzte, dass er die Musik der Sängerin sehr schätze. Die Runde diskutierte auch über die aktuelle WM-Hymne und die Bedeutung von Musik für den Mannschaftssport. Fischer betonte, dass sie mit Heute Nacht genau den richtigen Ton treffen wollte, um die Stimmung der Fans einzufangen.

Thomas Müller, der als Spieler des FC Bayern ebenfalls an der Champions-League-Finalnacht 2013 beteiligt war, hielt sich eher zurück, nickte aber zustimmend. Die Sendung endete mit einem herzlichen Austausch und einem Versprechen von Klopp, bei nächster Gelegenheit wieder ein Konzert von Helene Fischer zu besuchen. Diese Begegnung unterstrich die einzigartige Verbindung zwischen Popkultur und Fußball, die in Deutschland oft besonders intensiv ist. Helene Fischer bleibt nicht nur als Sängerin, sondern auch als eine Art Glücksbringer für die Fußballwelt in Erinnerung.

Ihre Lieder begleiten sowohl Siegesfeiern als auch tröstende Momente, und genau das machte den Austausch im Magenta-Studio so besonders. Die Zuschauer konnten einen Einblick in die persönlichen Beziehungen zwischen den Protagonisten gewinnen, die weit über die Bühne und das Spielfeld hinausgehen





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