Helene Fischer und Thomas Seitel: Hand in Hand über das Publikum schweben

Helene Fischer und Thomas Seitel, bekannt für ihre Zusammenarbeit als Team, schweben Hand in Hand über das Publikum in Dresden. Sie singen ein Lied, das nur ihrem Ehemann gewidmet ist, und demonstrieren blindes Vertrauen, indem sie Meterhoch über dem Publikum stehen und eng umschlungen festhalten. Sie verzaubern das Publikum mit ihrer Liebe und ihrer Show.

Es ist die größte Liebe serklärung, die sie ihrem Ehemann machen konnte: Helene Fischer (41) und Thomas Seitel (41) schweben Hand in Hand über das Publikum in Dresden .

In gewohnt schwindelerregender Höhe kommen sich die beiden so nah, dass jeder im Publikum die Luft anhält. Und das bei einem neuen Lied "An meiner Seite", das nur ihrem Schatz gewidmet ist. Für den gemeinsamen Auftritt schwebt er an Seilen zu Helene herab, die ihn auf der Bühne mit einem Kuss auf die Hand begrüßt. Dann geht es für die beiden hoch hinaus.

Sie beweisen blindes Vertrauen: Meterhoch über dem Publikum hält Thomas seine Frau eng umschlungen fest. Immer wieder strahlen sich die beiden verliebt an. Seit Jahren sind die Sängerin und der Luftakrobat privat und beruflich ein Team,Auch ihren Fans macht Helene an diesem Abend eine Liebeserklärung. Schon bei den ersten Songs "Jetzt oder nie" und "Unser Tag" wird klar, wie viel ihr dieser Abend bedeutet.

"Ich habe mich sehr auf euch gefreut," sagtzu Beginn der Show und wirkt den Tränen nah. Später gesteht sie: "Ich musste mich ganz schwer zusammenreißen.

" Mehr als 35.000 Menschen feiern mit Helene ihren Tourauftakt im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion. Im Publikum auch mit dabei: Helenes Eltern. Widerruf Tracking und CookiesFans feiern: "Willkommen zurück, Helene!

" Drei Jahre nach ihrer letzten Tour ist die Erleichterung groß: bei Helene, endlich wieder auf der Bühne zu stehen, und bei ihren Fans, sie endlich wieder live zu erleben. Wie sehr die Fans auf dieses Comeback gewartet haben, zeigen auch die vielen "Welcome Back, Helene"-Schilder im Publikum. Und noch etwas sorgt für Aufatmen: Obwohl für den Abend Regen angesagt war und viele Zuschauer mit Ponchos ins Stadion kommen, bleibt es den ganzen Abend trocken.

Ihre Bühne ist 90 Meter lang und 25 Meter hoch. Dank des neuen 360-Grad-Konzepts kommt Helene ihren Fans so nah wie nieVor dem Tourstart sagte Helene noch, für Proben und Training diesmal weniger Zeit gehabt zu haben. In Dresden ist davon nichts zu merken. Der Superstar fliegt durch die Halle, hängt kopfüber meterhoch über dem Publikum, wird von den Tänzern durch die Luft getragen und zieht eine Choreografie nach der anderen durch.

Zwischen den Songs wechselt Helene gleich fünfmal den Look – von knalligem Rot über glitzerndes Blau zu silbernen Glitzer-Outfits. Zu ihrem 20-jährigen Bühnenjubiläum darf auch ihr Hit "Atemlos durch die Nacht" nicht fehlen. 35.000 Fans singen jede Zeile mit. Anders bei den neuen Songs: Gleich zwei brandneue Titel hat Helene zu ihrem Tourauftakt im Gepäck. Neben "An meiner Seite" singt sie erstmals "Warum".

Außerdem steht mit Zum ersten Mal performt Helene auch ihren Ohrwurm "Schau mal herein" live auf Tournee – ein Song über die Freundschaft zwischen ihr und Florian Silbereisen. Als ihr dabei ein kleiner Texthänger passiert, nimmt sie es mit Humor und scherzt: "Ich vermisse Flori!

" Vor der Tour hatte die Sängerin versprochen, ihren Fans diesmal besonders nahekommen zu wollen. In Dresden macht sie dieses Versprechen wahr. Eine 21-Jährige darf für ein Erinnerungsfoto auf die Bühne kommen. Besonders rührend wird es bei einem Brautpaar: Tagsüber haben sich die beiden standesamtlich das Ja-Wort gegeben, am Abend stehen sie neben Helene auf der Bühne.

Dort gibt es die Glückwünsche der Sängerin höchstpersönlich. Zum Schluss geht es für Helene ein letztes Mal hoch hinaus. Über den Köpfen der Zuschauer schwebt sie nach oben und winkt zum Abschied. Nach diesem Abend besteht kein Zweifel: Die Fans haben Helene vermisst. Und Helene ihre Fans





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