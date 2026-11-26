Helene Fischer wird bei der Neuauflage von 'Wetten, dass..?' mit Bill und Tom Kaulitz nicht zu Gast sein. Das hat das ZDF bestätigt.

Helene Fischer wird bei der Neuauflage von"Wetten, dass..?

" mit Bill und Tom Kaulitz nicht zu Gast sein. Das hat das ZDF bestätigt. , 42, wird bei der Rückkehr von "Wetten, dass..?

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" fehlen. Wie das ZDF auf Anfrage der "Bild"-Zeitung bestätigte, gehört die Schlagersängerin nicht zu den Gästen, die Bill und, 37, am kommenden 5. Dezember 2026 bei ihrer Premiere als Moderatoren der Kultshow in Halle an der Saale begrüßen werden. Dabei blickt Helene Fischer auf eine lange Geschichte mit der Unterhaltungssendung zurück.