Raus mit den Unflätigkeiten: Schlagersängerin Helene Fischer würde verbal gesehen gern mal über die Stränge schlagen, wie sie nun selbst erzählt hat. Eine Fantasievorstellung ist das offenbar nicht.

, 42, in der Öffentlichkeit. Ein Image, mit dem sie selbst offenbar bisweilen gern brechen würde: Bei einer Veranstaltung in München sagte Fischer auf die Frage eines Fans, was sie tun würde, wenn sie einen Tag lang unerkannt durch die Stadt gehen könnte: »Ich glaube, ich würde einfach nur pöbeln den ganzen Tag.

« Der Moderator fragte nach, wo Fischer denn gedenke zu pöbeln. »Keine Ahnung«, so die Musikerin lachend. In jedem Fall hielt sie fest: »Wie geil wär’ das denn?

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« Anschließend unterstrich sie noch einmal ihr Ansinnen: »Ich würde einfach die ganze Zeit nur lautstark einfach alle anpöbeln. « Dabei sei es keineswegs so, »dass ich das noch nie gemacht habe. «An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.