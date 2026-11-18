Mit einem Porträt im Potsdam Museum ehrt die Podcastreihe Potsdamerinnen ins Licht Helga Kempa. Die Projektleitung übernimmt Stefanie Schuster.

Am zwanzigsten November erscheint das Porträt von Helga Kempa am großen Fenster des Potsdam Museum s. Dieses Lichtkunstprojekt markiert den offiziellen Start einer neuen Staffel der Podcastreihe Potsdamerinnen ins Licht. Die Journalistin Stefanie Schuster initiierte diese Reihe im Jahr zweitausend二十一. Zuvor widmete sich das Projekt bereits im Jahr zweitausendvierundvierzig Frauen im Widerstand.

Lebenswerk und historische Bedeutung von Helga Kempa

Helga Kempa leitete dreißig Jahre lang das Kinderwochenheim in der Villa Schöningen. Dieses Heim befand sich ab dem Jahr neunzehfhundertfünfzig in unmittelbarer Nähe des Todestreifens. Die Einrichtung bot Platz für knapp vierzig Kinder. In diesen Jahren zog Kempa auch ihre eigene Tochter Sabine Reinhold dort auf. Viele der betreuten Kinder nannten sie liebevoll Mama Kempa. Das Projekt ehrt somit ein Leben, das eng mit der Potsdamer Nachkriegsgeschichte verknüpft ist.

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Kempa verließ die DDR Mitte der Achtzigerjahre. Sie starb im Jahr zweitausendfünfzehn. Ihr Vermächtnis wird nun durch die wöchentlichen Projektionen sichtbar. Diese Aktion findet vor dem Hintergrund eines anderen kulturellen Gedenkens statt. Die Journalistin Brigitte Grell war eine der weiteren Protagonistinnen der Recherchen. Sie starb im Jahr zweiundzwanzig.

Podcastreihe beleuchtet vier Potsdamerinnen

Neben Helga Kempa stellt die Reihe vier weitere Frauengeschichten vor. Ein zentraler Fokus liegt dabei auf der Nachkriegszeit in Potsdam. Die Podcasterinnen widmen sich historischen Figuren, die in einer schwer zerstörten Stadt wirkten. Dr. Sophie Farber ist eine dieser herausragenden Persönlichkeiten. Sie lebte von neunzehnhundertacht bis neunzehnhundertfünfundsiebzig.

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Sophie Farber war langjährige Leiterin der orthopädisch-chirurgischen Klinik des Oberlinhauses. Ein weiteres Mitglied der porträtierten Gruppe ist Brigitte Grell. Sie war eine couragierte Chefredakteurin. Ihre Tätigkeit erstreckte sich auf die Wochenzeitung Potsdamer Kirche. Diese Publikation wurde im Jahr neunzehnhundertsechsundvierzig gegründet. Die wöchentlichen Porträts am Potsdam Museum sollen diese weiblichen Leistungen in den Mittelpunkt rücken.

Offizielle Feier und Zeitzeugen am Alten Markt

Der Auftakt der Podcastreihe wird am zwanzigsten November um siebzehn Uhr am Alten Markt gefeiert. Die Veranstaltung bietet Raum für persönliche Begegnungen und historische Reflexion. Unter den angekündigten Gästen befinden sich bedeutende Zeitzeuginnen. Carla Zemlin ist eine ehemalige Patientin von Sophie Farber. Sie wird im Rahmen der Feier an die medizinische Versorgung in der Nachkriegszeit erinnern.

Sabine Reinhold besucht die Veranstaltung mit ihrem Ehemann. Sie ist die Tochter von Helga Kempa und stammt aus dem Jahr fünfzigfünf. Als Tochter der Heimleiterin erlebte sie die Atmosphäre des Kinderwochenheims aus einer speziellen Perspektive. Sabine Reinhold wuchs in der Villa Schöningen auf und kennt die räumlichen Gegebenheiten aus erster Hand.

Alltag im Heim und persönliche Erinnerungen

Das Kinderwochenheim versorgte Kinder im Vorschulalter. Die Eltern dieser Kinder arbeiteten im Schichtbetrieb. Die Betreuungszeit erstreckte sich von Montagmorgen bis Samstagmittag. Neben Kindern von Schichtarbeitern waren zeitweise auch Kinder von durch die Staatssicherheit inhaftierten Eltern untergebracht. Dies war ein Teil des historischen Kontextes, den Sabine Reinhold miterlebte.

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Sie berichtete im Jahr neunzehnneunzehn von ihren kindlichen Erfahrungen. Sie sagte, dass sie erst im Wagen hinterher geschoben wurde. Dies geschah, wenn ihre Mutter in den Räumen unterwegs war. Danach ist sie selbst hinterher gekrabbelt. Diese persönliche Anekdote unterstreicht die komplexe Beziehung zwischen Berufung der Mutter und dem Leben der Tochter. Die Projektionen am Museum dienen nun als bleibende Erinnerung an diese Biografie.