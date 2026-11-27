Auch die 'singende Herrentorte' wird älter. So feierte Helge Schneider in diesem Jahr seinen 71. Geburtstag. Künftig will er deshalb kürzertreten. Doch erst einmal geht es für ihn auf seine 'erste großartige Abschiedstournee'.

Auch die "singende Herrentorte" wird älter. So feierte Helge Schneider in diesem Jahr seinen 71. Geburtstag. Künftig will er deshalb kürzertreten.

Doch erst einmal geht es für ihn auf seine "erste großartige Abschiedstournee". Helge Schneider möchte nicht mehr monatelang durch die Lande ziehen. Bei einer Pressekonferenz in der Kölner Kneipe "Weißer Holunder" kündigte der 71-Jährige an, künftig bis auf Weiteres auf ausgedehnte Konzertreisen zu verzichten. Davor hat er sich jedoch noch einiges vorgenommen.

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Im Jahr 2027 geht Schneider auf seine Tournee "Der letzte Versuch! - Helges erste großartige Abschiedstournee". Zahlreiche Auftritte auf deutschen Bühnen sind geplant. Und auch über seine "erste großartige Abschiedstournee" hinaus wird Schneider nach eigener Aussage weiter auf der Bühne stehen.