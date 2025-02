Helium oder Luft: Festplattenentdeckung

Dieser Text befasst sich mit dem Thema der Helium- oder Luftfüllung von Festplatten und gibt Tipps zur Identifizierung der Füllung.

Für mein persönliches Archiv plane ich den Kauf einer neuen Festplatte mit möglichst großer Kapazität. Eine Helium füllung würde ich jedoch vermeiden, da ich befürchte, dass das Edelgas im Laufe der Jahre ausdiffundiert. Wie kann ich erkennen, welche Festplatten mit Luft gefüllt sind? Manche, allerdings nicht alle, Hersteller geben in den jeweiligen Datenblätter n an, ob die Festplatte mit Helium oder Luft gefüllt ist.

Unterhalb von 10 Terabyte sind alle aktuellen Festplattenmodelle luftgefüllt, oberhalb von 12 Terabyte ausschließlich mit Helium. Unklar ist es allenfalls bei Modellen mit 10 und 12 Terabyte. Zwar lassen sich auch die gängigen Preissuchmaschinen mit dem Schalter „keine Heliumfüllung“ auf die Suche schicken, doch sollten Sie das Ergebnis noch einmal anhand des Datenblatts prüfen. Bei Seagate nutzen nur 10-Terabyte-Modelle unterschiedliche Füllungen. Helium enthält laut Datenblatt etwa die einfache NAS-Festplatte Ironwolf, während die Ironwolf Pro bei ebenfalls 10 Terabyte Speicherplatz mit Luft gefüllt ist. Toshiba führt für seine Enterprise-Laufwerke detailliert auf, welche Füllung sie enthalten: bis 10 Terabyte Luft, darüber Helium. Diese Grenze gilt auch für die Desktop- und NAS-Laufwerke, bei denen man die Art der Füllung auch anhand der Angaben zur Leistungsaufnahme und der Lautstärke festmachen kann. Western Digital verspricht Informationen zur Füllung in den Datenblättern der Modelle Purple Pro, Red Pro und Ultrastar, unterschlägt diese aber in der deutschsprachigen Produktbroschüre. Laut der englischsprachigen Version sind alle Red Pro bis einschließlich 12 Terabyte luftgefüllt, größere Kapazitäten arbeiten mit Helium. Das lässt sich jedoch nicht auf alle anderen Laufwerksfamilien übertragen: Die Broschüre zur WD Gold listet zwei Versionen mit 12 Terabyte auf, aber ohne Kennzeichnung der Füllung. Dennoch lassen sich die Versionen recht einfach unterscheiden, denn eine Heliumfüllung verringert die Reibung und damit auch die Leistungsaufnahme. Damit ist die WD12KRYZ Helium enthält. Western Digital hat damit aktuell die größten luftgefüllten Festplatten im Programm. Bislang scheinen es allerdings keine Häufungen von Defekten aufgrund einer ausdiffundierten Heliumfüllung zu geben. Der Heliumfüllstand lässt sich zudem über eine SMART-Abfrage ermitteln. Selbst eine vollkommen leere, also nur noch mit Luft gefüllte Platte würde sich übrigens noch auslesen lassen, wenn auch möglicherweise etwas langsamer: Die Köpfe schweben dann etwas weiter über der Plattenoberfläche, was zu Auslesefehlern und damit zu einem neuerlichen Leseversuch führen könnte





heise_de / 🏆 20. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Festplatten Helium Luft Speicher Datenblätter SMART

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

First Helium beginnt mit Bohrungen am Standort 7-30 und 7-15 in AlbertaFirst Helium Inc. gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit den Bohrungen auf dem bewährten unerschlossenen Ölstandort 7-30 in seinem Konzessionsgebiet Worsley in Nord-Alberta begonnen hat. Die Bohrungen an den Standorten 7-30 und 7-15 soll das Potenzial des Leduc-Projekts weiter verringern und einen sofortigen Cashflow und einen bedeutenden kurzfristigen Wert für die Aktionäre bieten.

Weiterlesen »

Interlune: Helium-3 vom Mond für Quantencomputer auf der ErdeDas Isotop Helium-3 soll in der Kernfusion und in Quantencomputern eingesetzt werden. Das US-Unternehmen Interlune will es auf dem Mond abbauen.

Weiterlesen »

Für Medizin und IT: Französische Firma sucht Helium in VorpommernMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Tragischer Party-Tod durch Helium-EinatmenIn Neuseeland endete ein Geburtstagsfest in einem Horror-Szenario. Faith Waterman Batistich starb, nachdem sie Helium aus einer Gasflasche eingeatmet hatte. Ein Partygast drehte das Ventil zu weit auf, wodurch ihr der Sauerstoff gestohlen wurde.

Weiterlesen »

Feinstaub: Kachelmann sorgt mit Theorie für dicke LuftVerkehr, Kraftwerke, Heizung und Industrie tragen zur Feinstaubbelastung bei - und aktuell ist die Wetterlage ungünstig. Viele Messstationen in Deutschland zeigen Rot.

Weiterlesen »

Die Luft in Deutschland: Besser als vor 30 Jahren, aber trotzdem Smog-AlarmObwohl die Luftqualität in Deutschland in den letzten Jahrzehnten deutlich besser geworden ist, herrscht derzeit Smog-Alarm im ganzen Land. Das Hochdruckwetter ist die Ursache für die schlechte Luft. Trotz des Fortschritts bei Emissionen bleibt der Wetterfaktor ein entscheidender Einflussfaktor auf die Luftqualität.

Weiterlesen »