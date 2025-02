Helldivers 2: Könnte der Krieg bis nach Über-Erde kommen?

Ein Spieler hat in Helldivers 2 einen Bug entdeckt und sich auf Über-Erde begeben. Das deutet auf eine mögliche Zukunft des Spiels hin, in der der Krieg auch die Heimatwelt erreicht.

Helldivers 2 Spielern haben die Möglichkeit, sich nur auf umkämpfte Planeten zu begeben. Ein Spieler hat es jedoch geschafft, nach Über-Erde zu gelangen und was er dort fand, könnte schockierend sein. Der Nutzer Drakenhorn teilte auf Reddit eine Art virtuelle Postkarte von Über-Erde mit Grüßen an seine Mit-Helldivers. Laut eigener Aussage spielte der Nutzer das Tutorial erneut und buggte sich aus dem Gebiet.

Nach einem Neustart des Spiels befand er sich in seinem Raumschiff im All von Über-Erde. Über-Erde scheint sich wie jeder normale Planet zu verhalten und der Nutzer ist überzeugt, dass auch dort gekämpft werden könnte. Damit bestätigt sich die düstere Theorie, dass der Krieg eines Tages tatsächlich Über-Erde erreichen könnte. Aktuell sind die Helldivers zwar weit von ihrem Heimat-Planeten entfernt, doch wenn Game Master Joel den Gegnern unter die Arme greift und der Krieg sich dadurch wendet, wäre auch die Verteidigung von Über-Erde denkbar. \Die Spieler freuen sich über den Ausblick auf den Orbit von Über-Erde und kommentieren den Beitrag auf Reddit mit den bekannten Rufen aus dem Trailer wie „Süße Freiheit“ oder „Wohlstand. Freiheit. Demokratie. Unser Lebensstil.“. Auch die Nachricht, dass Über-Erde Ziel einer Invasion von Robotern oder Käfern werden könnte, findet Gehör. WaifuRekker kommentiert: „Es gibt Assets und Texturen in den Spieldateien für die Vegetation und das Gelände von Über-Erde.“ Damit wäre jetzt schon ein Angriff auf die Heimatwelt möglich. \Ob die Entwickler oder Game Master Joel den Krieg Richtung Über-Erde lenken werden oder ob sich bald eine dritte Fraktion einmischt, ist nicht klar. Dass die Illuminati aus Helldivers 1 bereits mitmischen, wollen die Spieler bereits bewiesen haben. Helldivers 2 ist ein Koop-Shooter, der im Februar 2024 seinen Release für PC und PS5 hatte. Es stellt den Nachfolger zum gleichnamigen Spiel aus dem Jahr 2015 dar. Die Über-Erde von den Illuminaten befreien, das wäre was. Wie dem auch sei, ich freue mich unglaublich auf die dritte Gegnerfraktion. Kann es kaum erwarten in den Kampf zu ziehen. In einem „Spitze des Eisbergs“ Video über Helldivers 2 habe ich neulich von der Verschwörungstheorie gehört, dass die Illuminaten bereits auf der Erde sein könnten. Dass sie per Gedankenkontrolle bereits unsere Globalen Befehle leiten. Und da habe ich mich daran erinnert, dass ich es damals seltsam fand, als ich dem offiziellen Helldivers 2 discord beigetreten bin, dass man bei der Fraktionsauswahl neben den Robotern und den Terminiden die Wahl zwischen “Super Earth” und den Helldivers hatte. Wieso sollte man die beiden getrennt aufführen… Die Wahl der Fraktion entscheidet übrigens darüber welche Farbe Dein Username hat. Und jetzt ratet mal welche Farbe “Super Earth” Anhänger haben… BLAU – vielleicht ist an der Verschwörungstheorie ja doch was dran… Das klingt sehr spannend. Ich glaube aber persönlich nicht, dass wir so bald mit denen in Kontakt kommen. Es ist einfach noch zu früh, um das Pulver zu verschießen. Aber möglich ist, dass sie bereits die Regierung von Super-Erde unterwandert haben. Ursprünglich hätten wir wohl noch eine Weile auf die Illuminates warten müssen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Timeline dafür mit der Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter evtl. nach vorne verschoben wurde





HELLDIVERS 2 Über-Erde Krieg Illuminati Bug Gameplay Videospielkritik

