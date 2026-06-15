Helllila T-Shirt im College-Stil: Das It-Piece von Bonprix für den Sommer

Ein T-Shirt in zartem Helllila bringt echte College-Vibes in die Sommergarderobe. Inspiriert vom Stil der Serienfigur Hannah Wells aus 'Off Campus' bietet das Bonprix-Shirt eine lockere Passform, kurze Ärmel und einen Rundhalsausschnitt. Es ist in verschiedenen Größen erhältlich und sowohl für den Campus als auch für den Stadtbummel ideal. Das Shirt ist maschinenwaschbar und harmoniert mit Jeans, Hosen und Röcken.

Ein zartes Helllila T-Shirt bringt College-Vibes in die Sommer garderobe. Das Shirt von Bonprix ist inspiriert vom Stil der Serienfigur Hannah Wells aus der Serie ' Off Campus ', die für farbenfrohe, praktische und feminine Outfits bekannt ist.

Das einfarbige T-Shirt mit kurzen Ärmeln und Rundhalsausschnitt hat eine lockere Passform und ist in den Größen 36/38 bis 52/54 erhältlich. Es bildet eine perfekte Basis für einen lässigen Campus-Look, wirkt verspielt ohne kitschig zu sein und lässt sich sowohl zu Jeans als auch zu anderen Hosen und Röcken kombinieren. Die helle Farbe und der bequeme Schnitt machen es ideal für heiße Tage, sowohl an der Uni als auch beim Stadtbummel mit einem Rucksack.

Praktisch ist auch die maschinenwaschbare Pflege bei 30 Grad. Ein ähnliches Modell in Helllila ist bei Breuninger in den Größen 34 bis 42 erhältlich. Die Serie 'Off Campus' ist kostenlos im ZDF-Stream verfügbar und wurde von Kritikern hochgelobt.

Zudem gibt es eine Auswahl der besten Miniserien auf Netflix, Disney+ und anderen Plattformen





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