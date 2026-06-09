Hello Kitty Party Land: Neues Sanrio-Partyspiel für Nintendo Switch und Switch 2 angekündigt

Bandai Namco und Sanrio kündigen mit Hello Kitty Party Land ein neues Partyspiel für Nintendo Switch und Switch 2 an. Das Spiel bietet über 45 Minispiele, 145 Sanrio-Charaktere und verschiedene Modi für bis zu vier Spieler.

Auf einer Nintendo Direct-Veranstaltung wurde heute ein neues Spiel aus dem Hello-Kitty-Universum vorgestellt, bei dem es sich um ein Partyspiel handelt, das offensichtlich von Mario Party inspiriert wurde und daher viele Gemeinsamkeiten aufweist.

Das Spiel wird sowohl für die Nintendo Switch als auch für die kommende Nintendo Switch 2 erscheinen. Genauere Details dazu liefert eine offizielle Pressemitteilung, die im Anschluss zitiert wird. Die in diesem Text enthaltenen Informationen basieren auf der Ankündigung von Bandai Namco Entertainment Europe, der das Spiel unter dem Sanrio-Games-Label vermarkten wird.

Hello Kitty Party Land ist der erste Konsolentitel dieser neuen Marke und verspricht eine farbenfrohe Welt voller Minispiele und Abenteuer, in der mehr als 145 beliebte Sanrio-Charaktere zum Einsatz kommen. Der Veröffentlichungstermin ist der 29. Oktober 2026, wobei das Spiel für beide Switch-Modelle gleichzeitig auf den Markt kommt. Vorbestellungen werden bereits angenommen.

In Hello Kitty Party Land erkunden die Spieler eine charmante, thematisch gestaltete Stadt, in der Figuren wie Hello Kitty und ihre vielen Freunde leben. Man kann aus insgesamt 16 verschiedenen Partner-Charakteren wählen und trifft im Spielverlauf auf die gesamte Bandbreite des Sanrio-Universums, darunter bekannte Gesichter wie My Melody, Cinnamoroll, Pompompurin, Keroppi und Gudetama. Das Herzstück bilden über 45 abwechslungsreiche Minispiele, welche die persönlichen Eigenschaften und Überraschungen jeder Figur in den Vordergrund stellen.

Neben dem klassischen Brettspielmodus gibt es weitere Aktivitäten wie das Ankleiden der Charaktere, das Sammeln von Stickern und sogar Angelminispiele. Die Steuerung ist bewusst einfach gehalten, sodass auch Spieler ohne Vorerfahrung direkt einsteigen können. Das Spiel kann sowohl im Alleingang als auch mit bis zu vier Teilnehmern lokal Together gespielt werden, was es zu einer idealen Familien- und Partyunterhaltung macht.

Sanrio Company, Ltd., mit Hauptsitz in Tokyo, ist ein global agierendes Unternehmen im Bereich Lifestyle und Entertainment, das vor allem durch die Schaffung ikonischer Figuren bekannt ist, die Werte wie Freude, Freundschaft und Gemeinschaft vermitteln. Hello Kitty, die weltweit bekannteste Figur des Unternehmens, ist zu einer echten Kultikone geworden und wird in Hello Kitty Party Land von zahlreichen weiteren, bei Fans beliebten Charakteren begleitet.

Bandai Namco Entertainment Europe hat sich dazu entschlossen, dieses Projekt als erstes Spiel unter dem neuen Label Sanrio Games auf Konsolen zu bringen, was die zukünftige Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen unterstreicht. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen einer Nintendo Direct, einer regelmäßigen Livestream-Präsentation von Nintendo, in der neue Spiele und Updates vorgestellt werden.

Die Tatsache, dass das Spiel gleichzeitig für die aktuelle Switch und die erwartete Switch 2 erscheint, stellt eine strategische Entscheidung dar, um die große installierte Basis anzusprechen und gleichzeitig early adopters der nächsten Generation zu gewinnen. Mit der Kombination aus einem beliebten Franchise, einem umfangreichen Figurenkader und einem vielfältigen Minispielangebot zielt Hello Kitty Party Land darauf ab, sowohl junge Spieler als auch Familien und Fans von Partyspielen anzusprechen und eine farbenfrohe, langlebige Spielerfahrung zu bieten





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