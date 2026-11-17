Das Innenministerium NRW hat das Charter West Central in Mönchengladbach verboten. Die Gruppe wird der schwersten Kriminalität verdächtigt. Mitglieder sitzen in Haft.

Das nordrhein-westfälische Innenministerium hat eine massive polizeiliche Maßnahme abgeschlossen, indem es das Hells-Angels-Charter West Central in Mönchengladbach vollständig verboten und aufgelöst hat. Diese Entscheidung folgt auf eine intensive Razzia, bei der die Behörden schwere strafrechtliche Verstöße und die Bildung einer kriminellen Vereinigung belegen konnten. Die Behörde begründet das strikte Vorgehen mit den gravierenden Vorwürfen gegen die Mitglieder der Motorradgruppe, die nun endgültig aus dem öffentlichen Raum verbannt sind.

Behörden ermitteln gegen Hells-Angels in Mönchengladbach

Die Ermittlungen der Polizei Mönchengladbach konzentrierten sich auf das Charter West Central, das im Jahr 2019 gegründet wurde. Ursprünglich spalteten sich Mitglieder vom lokalen Charter HAMC MG-City ab, um diese neue Organisation ins Leben zu rufen. Nach der Verhaftung und Verurteilung zweier hoher Funktionäre wurde die Aktivität der Gruppe zunächst im Jahr 2021 als ruhend eingestuft. Dennoch setzten die Beamten ihre Arbeit im Verborgenen fort, sammelten Beweise und ließen nicht nach, was sich nun mit dem offiziellen Vereinsverbot bezahlt macht.

Also read Borussia Mönchengladbach sichert Kader im Abstiegsszenario ab

Verdacht auf schwere Kriminalität und Mordversuch

Das Innenministerium listet eine alarmierende Palette an Straftaten auf, die dem Charter West Central zur Last gelegt werden. Zu den Vorwürfen zählen gefährliche Körperverletzung, der Handel mit Betäubungsmitteln und Dopingmitteln sowie komplexe Geldwäsche-Geschäfte. Zusätzlich werden Erpressung, Bedrohung und Raubdelikte genannt, die von Mitgliedern der Gruppe begangen wurden. Noch schwerwiegender ist der Verdacht auf versuchte Tötungsdelikte, was die Gefahr für die öffentliche Sicherheit durch diese kriminelle Vereinigung unterstreicht.

Advertisement

Neue Treffen seit April 2025 verboten

Obwohl die Gruppe nach 2021 zunächst inaktiv wirkte, zeigten neue Erkenntnisse, dass sich das Verhalten seit April 2025 wieder änderte. Zu diesem Zeitpunkt fanden regelmäßige Treffen im Clubhaus der Organisation statt, was die Behörden veranlasste, das Verbot jetzt durchzusetzen. Die Polizei wertete diese Wiederaufnahme der Aktivität als klaren Verstoß gegen die Auflagen und die bereits eingeleiteten Schritte. Die Behörde betont, dass die Arbeit der Ermittler nicht mit dem Verbot endet, sondern nun die Auswertung der gesammelten Beweismittel weitergeführt wird.

Umfang des Verbots und Untersuchungshaft

Das offizielle Verbot durch das Ministerium ist weitreichend und geht über die bloße Auflösung des Vereins hinaus. Es untersagt auch das öffentliche Zeigen von Kennzeichen des Hells-Angels-Charter West Central. Zudem ist die Gründung von Nachfolge- oder Ersatzorganisationen strikt untersagt, um einer Umgehung des Verbots vorzubeugen. Mehrere Mitglieder der Gruppe befinden sich derzeit in Untersuchungshaft, da die Behörde die Fluchtgefahr und die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholungsgefahr als hoch einstuft. Die rechtlichen Konsequenzen werden die Ermittlungsverfahren weiter begleiten.