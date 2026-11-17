Bundesgerichtshof hebt Urteil gegen Mutter des Auftragnehmers auf. Dariusch F. ist nach Schüssen querschnittsgelähmt. Mutter droht härtere Strafe wegen Beihilfe.

Der führende Hells-Angels-Mitglied Dariusch F. sitzt seit einem schweren Attentat in Hamburg im Rollstuhl und ist querschnittsgelähmt. Der 46-jährige Rocker überlebte im August 2018 fünf Schüsse in seinem Bentley, als er an einer roten Ampel am Millerntor wartete. Die Kugeln trafen ihn in Brust, Schulter und Kopf. Hinter dem Anschlag stand ein Racheakt der Familie von Arasch R., dem ehemaligen Boss der konkurrierenden Mongols.

Urteil der Mutter aufgehoben

Der Bundesgerichtshof hat das Urteil gegen Store A., die Mutter von Arasch R., aufgehoben und an das Landgericht Hamburg zurückverwiesen. Die 58-Jährige war bereits vor einem Jahr wegen Beihilfe zum Mordanschlag zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Da die Staatsanwaltschaft diese Strafe als zu mild ansah, legte sie Revision ein. Jetzt muss das Gericht in Hamburg die Strafe neu festlegen. Derzeit droht Store A. eine deutlich härtere Gefängnisstrafe als zuvor.

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Komplizen und Motiv der Rache

Arasch R. hatte den Mordanschlag in Auftrag gegeben, obwohl er zum Tatzeitpunkt bereits wegen Waffen- und Drogendelikten im Gefängnis saß. Zwei Jahre zuvor war er selbst Ziel einer Attentatshandlung geworden, bei der er und seine damalige Freundin überlebten, aber der Täter nie gefasst wurde. Arasch R. glaubte fest an die Tatbeteiligung von Dariusch F. und plante die Rache. Der Schütze Angel I. wurde zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

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Psychische Probleme und Reue

Store A. räumte während des Prozesses Teile der Vorwürfe ein und zeigte Reue. Ihre Verteidigerin verlas eine Erklärung, in der die Angeklagte zugab, falsch gehandelt zu haben. Sie litt seit dem Anschlag unter starken psychischen Problemen, Schlafstörungen und Ängsten, sodass sie sich an manche Details nicht mehr erinnern könne. Sie habe versucht, alles zu vergessen, sei damit aber gescheitert.

Festnahme des Opfers im Jahr 2026

Das damalige Opfer Dariusch F. sitzt nun ebenfalls hinter Gittern. Er wurde Anfang November 2026 in Hamburg festgenommen. Bei einem Einsatz der Sonderkommission Kinesis stellten die Ermittler bei ihm eine scharfe Schusswaffe und 23.000 Euro Bargeld sicher. Die Ermittler gegen Store A. zeigen nun, dass sie in die Planung eingeweiht war und Kontakte zum Attentäter hielt. Sie soll nach dem weißen Bentley des Opfers Ausschau gehalten haben. Der Strafrahmen liegt zwischen drei und fünf Jahren Haft.