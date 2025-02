Hells Angels Racheakt: Explosion in Bochum

Zwei ehemalige Mitglieder der Hells Angels sitzen nach einem Racheakt in Untersuchungshaft. Die Behörden sehen die Straftaten als ernstzunehmende Gefahr und reagieren mit entschlossenerem Vorgehen gegen Rockergruppierungen.

In Deutschland steigt die Sorge angesichts der jüngsten Straftaten von Rocker gruppierungen. Die Behörden reagieren mit entschlossenem Vorgehen und signalisieren den Tätern, dass sie gefasst werden. Zuletzt kam es zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus. In den Wochen zuvor gab es ähnliche Vorfälle mit Schüssen und Explosion en. Nach Angaben von Henner Kruse von der Staatsanwaltschaft Dortmund handelt es sich aber nicht um Auseinandersetzungen verfeindeter Rocker -Gruppen.

Es seien Racheakte der beiden Hauptverdächtigen. Zwei Männer aus Bochum (25 und 33 Jahre alt) sitzen seit gestern in Untersuchungshaft. Beide sind mehrfach vorbestraft und gehörten zu einer Gruppe der Hells Angels in Unna. Dort sind sie nach den letzten Erkenntnissen in Ungnade gefallen und ausgeschlossen worden. Mit ihren Taten wollten sie sich offenbar an ihren ehemaligen Verbündeten rächen. Die Ermittler hatten die Beschuldigten quasi auf frischer Tat ertappt. Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Bochum am Sonntag (09.02.) konnte die Polizei ein Fluchtfahrzeug verfolgen. Über das Nummernschild und Videoaufzeichnungen kam man den beiden befreundeten Männern auf die Spur, erklärt Denis Andric, der leitende Ermittler des Staatsschutzes bei der Dortmunder Polizei. In einem Fall ist ein Mädchen in einer Erdgeschosswohnung nur knapp von der Kugel eines Maschinengewehrs verfehlt worden. Und auch durch die Explosionen hätten weitere Menschen verletzt werden können. Die beiden ehemaligen Mitglieder der Hells Angels erwarten eine Anklage wegen versuchten Mordes und Haftstrafen von bis zu 15 Jahren





