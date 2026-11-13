Hellway und Baywa Bau-Abverkauf: 95 % Rabatt auf alles bis Samstag 20 Uhr

Hellway und BayWa Bau beenden ihre Insolvenz mit einem massiven Räumungsverkauf. Bis Samstag, 20 Uhr gelten 95 % Rabatt in 114 Märkten. Schließungen bis Ende November.

Die Baumarktketten Hellway und BayWa Bau bringen ihre lange andauernde Insolvenz krise mit einem finalen, drastischen Preisabschlag zum Abschluss. In allen 68 Filialen von Hellway und den 46 Märkten von BayWa Bau & Garten startet die entscheidende Endphase des Räumungsverkauf s, die exakt am kommenden Samstag, 20 Uhr, endet. Die Unternehmen haben ihre Rabatte in den letzten Tagen deutlich verschärft, um die verbliebene Ware schnellstmöglich abzuladen und liquides Geld für die Gläubiger zu generieren.

Höchste Rabatte in 114 Märkten

Das zentrale Verkaufsargument für den Abverkauf ist die Ansage, dass alle Artikel um mindestens 95 Prozent reduziert sind. Dies gilt für das gesamte Sortiment in den betroffenen Stores. Rechnerisch bedeutet dies bei einem ursprünglichen Preis von 200 Euro, dass der Käufer nur noch 10 Euro zahlen muss. Pressesprecher Thomas Feldmann bestätigte gegenüber BILD, dass diese Werbeaktion das Finale der Liquidation markiert. Viele Artikel sind bereits seit Wochen aus den Regalen verschwunden, doch die hohen Rabatte locken weiterhin zahlreiche Schnäppchenjäger an die Standorte.

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Schließungen bis Ende November geplant

Neben den extremen Preisnachlässen verkaufen viele Standorte parallel ihr gesamtes Inventar, also die Regale, Kassen und Ladenmöbel. Pressesprecher Thomas Feldmann erklärte, dass die Objekte nach Beendigung des Abverkaufs an die jeweiligen Eigentümer zurückgegeben werden. Alle 114 Märkte werden bis Ende November geschlossen, unabhängig davon, ob für den Standort eine Fortführungslösung gefunden wurde oder nicht. Diese fristgerechte Schließung ist ein zentraler Bestandteil des Insolvenzplans der beiden Unternehmen.

Betroffene Mitarbeiter und Standorte

Die Insolvenz und die darauffolgenden Schließungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Belegschaften der Ketten. Rund 4000 Mitarbeiter sind direkt von den Maßnahmen betroffen und müssen mit Arbeitsplatzverlusten oder Umstrukturierungen rechnen. Nach aktuellem Stand müssen 29 Märkte von BayWa und 50 Filialen von Hellway endgültig schließen. Neben den einzelnen Stores schließen auch die beiden Zentralen in Dortmund im Bundesland Nordrhein-Westfalen und in Garching ihre Tore. In diesen Zentren arbeiten insgesamt weitere 340 Angestellte.

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Ursachen für den Firmenzerfall

Hellway hat mehrere strukturelle und wirtschaftliche Probleme benannt, die das Geschäft in der Vergangenheit massiv belastet haben. Zu den Hauptfaktoren zählen eine schwache allgemeine Baubranche und zurückhaltende Konsumenten, die weniger investieren. Hinzu kamen steigende Mietkosten für die Ladenflächen und höhere allgemeine Betriebskosten, die durch die anhaltende Inflation verursacht wurden. Diese multiplen Krisenherde führten dazu, dass die Unternehmen ihre Schuldenlast nicht mehr tragen konnten und insolvent werden mussten.

Keine Fortführung ohne Käufer

Für einen Teil der Filialen bedeutet die Schließung nicht das endgültige Aus für den physischen Ort, da hier möglicherweise neue Eigentümer oder Pächter gefunden wurden. Dennoch ist die Marke Hellway und das Geschäft mit BayWa Bau in dieser Form beendet. Der Fokus liegt nun auf der Abwicklung der liquiden Mittel aus dem 95-Prozent-Abverkauf. Die genauen Daten für die Übergabe der Objekte an die Eigentümer richten sich nach dem Abschluss jedes einzelnen Standorts bis Ende November.