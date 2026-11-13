Helly Hansen Black Friday Angebote: Winterjacken und Funktionsshirts stark reduziert

Helly Hansen bietet zum Black Friday reduzierte Winterjacken für Damen und Herren sowie Funktionsshirts an. Entdecken Sie die besten Deals auf wetterfeste Kleidung für Schnee und Alltag.

Die norwegische Outdoor-Marke Helly Hansen startete ihre Black-Friday-Kampagne mit erheblichen Preisnachlässen auf ihr Winterkollektionssortiment. Der Fokus der Rabattaktion liegt auf wasser- und winddichten Jacken sowie isolierten Funktionsunterwäsche-Shirts für Damen und Herren. Die Angebote gelten sowohl für technische Ausrüstung auf der Skipiste als auch für wetterfeste Alltagsbekleidung, die vor der kalten Jahreszeit erworben werden kann.

Geschichte und Markenprofil von Helly Hansen

Helly Hansen wurde im Jahr 1877 in Norwegen gegründet und hat seinen Ursprung in der Produktion vonrobuster Kleidung für Fischer und Seeleute, die extremen Wind- und Wasserbedingungen standhalten mussten. Diese Tradition der technischen Leistungsfähigkeit prägt die Marke bis heute, wobei die Produkte nun nicht mehr nur in der Seefahrt, sondern auch im Skiurlaub und im städtischen Alltag getragen werden. Für die aktuelle Black-Friday-Saison hat das Unternehmen sein Angebot an Damen- und Herrenmodellen angepasst, um Kunden rechtzeitig vor dem Winter die Möglichkeit zu geben, ihre Garderobe mit bewährter Schutzausrüstung aufzufüllen.

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Damenmodelle: Regenmantel und Pufferjacken im Fokus

Eines der hervorgehobenen Produkte für Frauen ist ein isolierter Regenmantel mit Kapuze und Innentasche, der durch die Hellytech-Protection-Konstruktion wasserdicht, atmungsaktiv und winddicht ist. Dieses Modell wird von Kunden bei Amazon mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,5 von 5 Sternen nach rund 1.500 Bewertungen gelobt. Ein weiteres beliebtes Modell ist die Helly Hansen Active Puffy, eine hoch atmungsaktive Pufferjacke mit Kapuze und Reißverschlusstaschen, die bei Amazon auf 4,4 von 5 Sternen nach 80 Bewertungen kommt. Zudem ist eine Damenjacke mit Kapuze in mehreren Farben erhältlich, die durch rot abgesetzte Reißverschlusszüge an den Taschen auffällt und mit 4,6 von 5 Sternen nach 275 Ratings sowie der Auszeichnung als "Amazons Tipp" überzeugt.

Herrenjacken: Technische Isolierung und Wetterschutz

Für Herren bietet Helly Hansen spezielle isolierte Regenjacken mit Kapuze an, die für den Einsatz bei Schmuddelwetter und Frost konzipiert sind. Diese Jacken zeichnen sich durch eine 2-lagige Stoffkonstruktion aus, die das Kleidungsstück wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv macht und dafür sorgt, dass es schnell trocknet, wenn der Träger nass nach Hause kommt. Dieses Modell erreicht bei Amazon eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen basierend auf rund 1.900 Kundenbewertungen. Ein weiteres Top-Modell für kalte Herbst- und Wintertage ist die Swift Team Jacke, die ebenfalls als isolierte Herrenjacke mit Kapuze aus dem Funktionsstoff Helly Tech Performance gefertigt ist. Sie verfügt über ein Futter, eine zusätzliche Tasche und einen stabilen Reißverschluss, wurde mit 4,2 von 5 Sternen nach rund 860 Bewertungen bewertet und ist ebenfalls als "Amazons Tipp" gekennzeichnet.

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Funktionsshirts als Basis für die Kälte

Zur Winterausrüstung gehören auch die dazugehörigen Basisschichten, für die Helly Hansen Thermounterwäsche im Angebot hat. Herren können das Lifa Active Crew Langarm Funktionsshirt in vier Farben und den Größen S bis XXL erwerben, das ab 33,91 Euro statt des UVP von 60,00 Euro erhältlich ist, was einer Reduzierung von 43 Prozent entspricht. Für Damen steht das entsprechende Modell in Schwarz, Weiß und Blau in den Größen XS bis XXL ab 30,56 Euro statt 35,96 Euro zur Verfügung. Beide Shirts haben sich bei Amazon als zuverlässige Begleiter etabliert und erhalten beide eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen, wobei das Herrenshirt auf rund 450 und das Damenshirt auf 1.010 Bewertungen zurückgreifen kann.

Fazit: Winterausrüstung rechtzeitig vor der Saison sichern

Durch die Reduzierungen im Black-Friday-Zeitraum erhalten Verbraucher die Möglichkeit, hochwertige Winterkleidung zu günstigeren Preisen zu erwerben. Die Auswahl reicht von wetterfesten Jacken für den Alltag bis hin zu technischer Ausrüstung für den Wintersport, wobei die Bewertungen bei Amazon eine hohe Kundenzufriedenheit bestätigen. Wer seine Wintergarderobe für graue, windige Tage oder Schneeausflüge rechtzeitig aufstocken möchte, profitiert von diesen gezielten Angeboten der norwegischen Marke, die ihre historische Kompetenz in der Herstellung wetterfester Kleidung mit modernen Anforderungen kombinieren.