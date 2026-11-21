Helly Hansen senkt im Black Friday die Preise für wasserdichte Herren- und Damenjacken sowie Lifa-Funktionsshirts. Fakten zu Preisen, Rabattprozentsätzen und Amazon-Bewertungen.

Die norwegische Marke Helly Hansen bietet zum Black Friday ein breites Sortiment an winterlicher Outdoor-Bekleidung mit deutlichen Preisnachlässen an. Das Angebot umfasst isolierte Regenjacken, wasserabweisende Puffermodelle und Funktionswäsche für Herren und Damen, die für kalte Temperaturen und nasses Wetter konzipiert sind.

Vor dem Hintergrund beginnender kalter Temperaturen mit sichtbarem Atem bei Morgenwanderungen und grauen Alltagswochen mit Regen und Schneematsch, steigt die Nachfrage nach wetterfesten Kleidungsstücken. Die 1877 gegründete Marke stellt ihre Produkte vor, die ursprünglich für Fischer und Seeleute entwickelt wurden, heute aber auf der Skipiste, dem Schulweg und bei Spaziergängen in der Stadt getragen werden.

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Damenjacken mit technischer Schutzfunktion

Für Frauen hat Helly Hansen Damenmodelle im Angebot, die vom isolierten Regenmantel für den Alltag bis zur Jacke für Wintertage reichen. Der isolierte Regenmantel mit Kapuze und Innentasche nutzt die Hellytech-Protection-Konstruktion, um Wasserdichtigkeit, Atmungsaktivität und Windschutz zu gewährleisten.

Dieses Modell liegt auf Amazon bei einer durchschnittlichen Kundenbewertung von 4,5 von 5 Sternen, basierend auf rund 1500 Bewertungen. Die beliebte Damen-Pufferjacke Helly Hansen Active Puffy ist hoch atmungsaktiv, verfügt über eine Kapuze und verschließbare Taschen und erhält dort 4,4 von 5 Sternen nach 80 Benotungen.

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Zudem gibt es eine Damenjacke mit Kapuze in mehreren Farben, bei der rot abgesetzte Reißverschlusszüge an den Taschen auffallen. Mit einer Bewertung von 4,6 von 5 Sternen nach 275 Ratings ist sie auf Amazon als "Amazons Tipp" gekennzeichnet.

Herrenmodelle für Alltag und Frost

Bei Schmuddelwetter und Frost bietet Helly Hansen isolierte Regenjacken für Herren an, die für den Alltag und Ausflüge in die Kälte gedacht sind. Die Jacke ist wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv, wobei die 2-lagige Stoffkonstruktion ein schnelles Trocknen nach dem Kontakt mit Nässe ermöglicht.

Auf Amazon erzielt diese Herrenjacke eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen nach rund 1900 Benotungen. Die Swift Team Jacke wird als isoliertes Modell mit Kapuze für kalte Herbst- und Wintertage beschrieben und besteht aus dem Funktionsstoff Helly Tech Performance mit einem zusätzlichen Futter.

Weitere Details sind eine zusätzliche Tasche und ein stabiler Reißverschluss. Die Swift Team Jacke erhält 4,2 von 5 Sternen nach 70 Bewertungen und ist ebenfalls als "Amazons Tipp" ausgezeichnet. Eine weitere beliebte Herrenjacke der Marke, die dank Helly-Tech-Schutz vollständig wasserdicht und winddicht ist, wird von Kunden mit 4,2 von 5 Sternen nach rund 860 Bewertungen bewertet.

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Thermounterwäsche und Preisnachlässe

Unter die Jacken gehört Thermounterwäsche der Marke, wie das Lifa Active Crew Langarm Funktionsshirt. Für Herren ist dieses Shirt in vier Farben und den Größen S bis XXL als frühes Black-Friday-Angebot verfügbar, wobei der Preis von 60,00 Euro UVP auf 33,91 Euro sinkt, was einer Reduzierung von 43 Prozent entspricht.

Damen finden das entsprechende Shirt in Schwarz, Weiß und Blau in den Größen XS bis XXL. Der Preis beträgt ab 30,56 Euro statt 35,96 Euro. Beide Shirts erzielen auf Amazon eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen, basierend auf rund 450 Bewertungen bei Herrenmodellen und 1010 Bewertungen bei Damenversionen.

Fazit zur Winterausrüstung im Angebot

Zum Black Friday gibt es Helly Hansen für Herren und Damen deutlich reduziert, von Regenmänteln für den Alltag bis zu Parkas für kalte Tage. Auch Funktionsshirts für die darunterliegende Schicht sind im Angebot enthalten. Die Auswahl stellt nur einen kleinen Ausschnitt der reduzierten Produkte dar, während weitere Neuheiten und Bestseller ständig auf gute Nutzer-Rezensionen und Preisvergleiche hin geprüft werden.