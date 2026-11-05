Helmer und Kruse kämpfen um Gold-Ring bei Pokertournee

Thomas Helmer und Max Kruse nehmen mit 3.000 Euro Buy-in an der wichtigsten Serie teil. Der Europameister 1996 und der Ex-Bundesligastar streben nach einem Gold-Armband.

Thomas Helmer und Max Kruse starten in das prestigeträchtigste Turnier der aktuellen Pokersaison. Beide ehemaligen Bundesliga -Stars haben sich für das Event qualifiziert, das von einem Buy-in von 3.000 Euro begleitet wird. Das Ziel ist klar definiert: Der begehrte Gold-Ring soll gewonnen werden, um die eigene pokerliche Expertise unter Beweis zu stellen.

Unterschiedliche Poker-Hintergründe der Teilnehmer

Thomas Helmer, der Europameister von 1996 im Alter von 61 Jahren, hat seine Fähigkeiten bereits bewiesen. Im Jahr 2024 sicherte er sich den Sieg bei der zweiten Ausgabe der BILD POKER NIGHT in Berlin. Dieser Triumph brachte ihm ein Ticket für das 10.000-Dollar-Main-Event der World Series of Poker (WSOP) in Las Vegas ein. Dort erreichte er im vergangenen Jahr knapp die Geldränge nicht, zeigte aber dennoch vereinzelte starke Leistungen. Bei der kommenden WSOPC möchte er diesen Fehler korrigieren und sein Ergebnis deutlich verbessern.

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Im direkten Vergleich dazu ist Max Kruse als erfahrener Profi einzustufen. Der 38-jährige Ex-Torjäger, der unter anderem für Gladbach, Wolfsburg und Union Berlin aktiv war, verfügt über langjährige Erfahrung bei Live-Events. Er ist bereits Dauergast bei der WSOP in Las Vegas und hat dort mehrfach den Final-Tisch in verschiedenen Events erreicht. Anders als Helmer betrachtet Kruse sich bereits als professionellen Spieler und keinen Amateur mehr.

Finanzielle Erfolge und aktuelle Wettbewerbslage

Max Kruses Poker-Karriere ist durch bemerkenswerte finanzielle Ergebnisse gekennzeichnet. Bereits hat er sich eine Summe von über einer halben Million Euro erspielt. Dazu gehört auch ein Gold-Armband, das er im Kings Casino in Rozvadov gewinnen konnte. Seine regelmäßige Teilnahme an Turnieren hat ihn zu einer stabilen Größe im Pokergeschäft gemacht. Beide Spieler werden nun um einen Platz im Titelrennen kämpfen und ihre unterschiedlichen Stärken in den Vordergrund stellen.

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Während Helmer seine Erfahrung aus vergangenen Turnieren nutzt, setzt Kruse auf seine aktuelle Form und sein kontinuierliches Training. Die Dynamik zwischen den beiden Teilnehmern verspricht spannende Momente während der Serie. Beide sind motiviert, ihre jeweiligen Siege aus der Vergangenheit zu festigen und neue Titel hinzu zu gewinnen.

Zeitplan und Möglichkeiten zur Live-Begleitung

Der genaue Startzeitpunkt der beiden Spieler steht noch nicht fest. Bis zum Samstag sind insgesamt drei Starttage für das Event angesetzt. Erst nach dieser Phase geht es in die entscheidenden Runden des Turniers. Fans und Interessenten können die Action live verfolgen, ohne vor Ort sein zu müssen.

Für die Übertragung ist der YouTube-Kanal von GGPoker Deutschland zuständig. Dort wird der Livestream des Events verfügbar sein. Begleitet wird die Übertragung von der Poker-Kommentatoren-Legende Martin Pott und Markus Altkirch. Beide sind täglich vor Ort und berichten aus erster Hand von der Entwicklung des Turniers.

Die Berichterstattung beginnt an den ersten drei Tagen jeweils ab 17.15 Uhr. Zuschauer können somit den Alltag der Profis und die Strategien der Spieler live mitverfolgen. Die Kombination aus erfahrenen Bundesliga-Stars und professionellen Poker-Spielern sorgt für ein hohes Niveau. Die kommenden Tage werden zeigen, wer den Gold-Ring am Ende nach Hause nimmt.