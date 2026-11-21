Thomas Helmes fordert Thomas Rummenigge heraus: Für den Ex-Nationalspieler trägt der FC Bayern das volle Risiko beim hoch dotierten Vertrag mit Jamal Musiala bis 2030.

Thomas Helmes äußert scharfe Kritik an der Kommunikation des FC Bayern München bezüglich Jamal Musiala. Der frühere Nationalspieler reagierte als TV-Experte überrascht auf die Worte von Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge. Helmes hält die öffentliche Darstellung für unverhältnismäßig und problematisch.

Helmes Kritik an Rummenigges Aussagen

Helmes bezeichnete die Art und Weise der Äußerungen als sehr deutlich und hart. Er verstehe nicht, warum der Verein nach der Vertragsverlängerung öffentlich Zweifel äußert. Seiner Meinung nach wurde der Vertrag unter der Prämisse verlängert, dass Musiala das Gesicht des Klubs darstellt. Alle Karten sollen zu diesem Zeitpunkt offengelegen worden sein, und der Spieler war laut Quelle bei hundert Prozent.

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Rummenigge zweifelt an Leistungsfähigkeit

Karl-Heinz Rummenigge hatte nach dem Spiel gegen Köln öffentlich Zweifel geäußert. Er bezweifelte, ob Musiala nach gesundheitlichen Problemen wieder sein früheres Leistungsniveau erreichen kann. Rummenigge meinte, dass die aktuellen Erkenntnisse vermuten lassen, es werde schwierig sein. Der Spieler habe in der Vergangenheit oft ein hohes Niveau in diesem Stadion gezeigt, was nun fraglich sei. Zudem kritisierte er die Summen als nicht mehr darstellbar.

Finanzielles Risiko trägt der Verein

Genau an diesem Punkt widerspricht Thomas Helmes explizit. Für ihn liegt das finanzielle Risiko beim FC Bayern München. Beide Seiten verhandelten einen Vertrag, und wenn der Verein glaubt, die Summe auf den Tisch legen zu müssen, entscheide dies der FC Bayern. Ein gewisses Risiko trage man im Fußball immer. Es gebe keine Garantie, dass ein Spieler, der viel Geld verdient, auf Weltklasseniveau spiele.

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Vertrag bis 2030 und Gehaltshöhe

Jamal Musiala gehört mit rund 25 Millionen Euro Jahresgehalt zu den Spitzenverdienern bei Bayern. Der aktuelle Vertrag läuft bis zum Jahr 2030. Helmes argumentiert, dass der Verein diese Summen bewusst in Kauf genommen habe. Das Risiko einer möglichen Leistungsabnahme liege also beim Arbeitgeber und nicht beim Spieler. Die Vertragsstruktur sei von beiden Seiten einvernehmlich ausgehandelt worden.

Wahrscheinlichkeit eines Vereinswechsels

Rummenigge sagte über einen möglichen Wechsel, dass er sich das nicht vorstellen kann. Er bezweifelt, dass andere Vereine ihn unter diesen Voraussetzungen kaufen würden. Er nannte dies ein Problem für eventuelle Interessenten. Musiala soll der Verein nicht verlassen. Die finanzielle Situation macht einen Verkauf für andere Klubs unattraktiv. Die Diskussion bleibt bestehen.