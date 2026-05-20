Helsing und OHB übernahm Führung im Consortium für weltraumbasierte Aufklärungssysteme

Helsing und OHB übernehmen den Lead im Consortium mit Hensoldt und Kongsberg zur Entwicklung taktischer Aufklärungssysteme aus dem Weltraum. Das Gemeinsame Unternehmen KIRK hat den Arbeitstitel des Projektes KIRK – "Künstliche Intelligenz und Raumfahrt-Kompetenz" erhalten. Durch diese Allianz wird eine kritischen Fähigkeitslücke auf dem modernen Gefechtsfeld geschlossen.

Helsing und OHB übernehmen mit dem Joint Venture KIRK die Führung im Consortium mit Hensoldt und Kongsberg für die Entwicklung taktischer Aufklärungssysteme aus dem Weltraum .

Helsing, das führende europäische Unternehmen für KI im Verteidigungssektor, und OHB, Europas führender Raumfahrtkonzern, schaffen ein Gemeinschaftsunternehmen zur Entwicklung eines weltraumbasierten taktischen Überwachungs-, Aufklärungs- und Zielerfassungssystems. Eines Helsing-Mitteilungen vom 19. Mai zufolge lautet der Arbeitstitel des Projektes KIRK – Künstliche Intelligenz und Raumfahrt-Kompetenz. Zugleich übernehmen die beiden Unternehmen die gemeinsame Führung des Consortsiums von Helsing, Kongsberg Defence & Aerospace und HENSOLDT, dem OHB als neuer Partner beitritt. Das Consortium schließt eine kritische Fähigkeitslücke auf dem modernen Gefechtsfeld





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