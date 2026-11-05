Helvetia Baloise und TCS stärken Schweizer Mobilitätssicherheit

Helvetia Baloise und der Touring Club Schweiz präsentieren gemeinsame Daten zur Verkehrssicherheit. Mit über 368.000 Einsätzen und Millionen Versicherten sichern beide Organisationen die Mobilität in der Schweiz.

Die Helvetia Baloise Holding AG und der Touring Club Schweiz haben ihre zentrale Rolle für die nationale Sicherheit und Mobilität detailliert dargelegt. Der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz betreut rund 13 Millionen Kundinnen und Kunden, während der Touring Club Schweiz als grösster Mobilitätsclub über 1,65 Millionen Mitglieder dient. Beide Organisationen verbinden ihre Kompetenzen, um die Sicherheit auf Schweizer Strassen und in der Mobilität allgemein zu gewährleisten. Diese Synergie zeigt sich insbesondere in der täglichen Hilfeleistung und den versicherungstechnischen Absicherungen für Privatpersonen, KMUs und internationale Gruppen.

Umfang der täglichen Hilfeleistungen und Einsätze

Der Touring Club Schweiz leistet jede 70 Sekunden einen konkreten Beitrag zur Verkehrssicherheit auf den Schweizer Strassen. Insgesamt sind 200 Patrouilleure jährlich mit etwa 368'000 Einsätzen unterwegs, wodurch in mehr als 80 % der Fälle eine sofortige Weiterfahrt ermöglicht wird. Diese enorme Kapazität wird durch die Struktur des Clubs unterstützt, der über 2200 Mitarbeitende und 23 regionale Sektionen verfügt. Die Effizienz dieser Rettungsmaßnahmen ist ein zentrales Element der täglichen Sicherheitsarchitektur, die der Club seit seiner Gründung im Jahr 1896 in Genf aufrechterhält.

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Strukturelle Verankerung der Helvetia Baloise Gruppe

Helvetia Baloise operiert als führende Versicherungsgruppe Europas mit Hauptsitz in Basel und ist in acht europäischen Märkten sowie den globalen Specialty Markets aktiv. Die Aktie der Helvetia Baloise Holding AG wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange unter derticker kürzel HBAN gehandelt. Über 20'000 Mitarbeitende setzen sich täglich für die Begleitung der Kundschaft durch Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen ein. Das Geschäftsmodell basiert auf profitabellem Wachstum und langfristiger Stabilität, wobei individuelle Lösungen für alle Kundengruppen im Fokus stehen. Die starken Schweizer Wurzeln werden dabei mit einer klaren internationalen Ausrichtung verbunden.

Umfangreiche Leistungen des TCS Rettungsdienstes

TCS Ambulance stellt den grössten privaten Akteur für Rettungsdienst und Krankentransport in der Schweiz dar. Mit 400 Mitarbeitenden, 23 Logistikbasen und rund 45'000 Einsätzen pro Jahr deckt dieser Bereich eine kritische Lücke im Gesundheitswesen ab. Im Rahmen des TCS-Reiseschutzes werden 77'000 Fälle und Einsätze bearbeitet und koordiniert. Dazu gehören 3700 medizinische Abklärungen und 1350 Repatriierungen, die im Bedarfsfall organisiert werden. Diese Zahlendarstellung unterstreicht die globale Reichweite und operative Tiefe der Leistungen, die über den reinen Strassenverkehr hinausgehen.

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Prävention und Bildung als Kernstrategien

Neben der akuten Hilfeleistung legt der Touring Club Schweiz grossen Wert auf präventive Massnahmen und Bildung. Seit 1908 setzt sich der Club für mehr Sicherheit in der Mobilität ein, was sich in der Verteilung von jährlich rund 100'000 Leuchtgürteln und 90'000 Leuchtwesten an Kinder niederschlägt. Die Fahrtrainingszentren zählen 42'000 Teilnehmende zur Aus- und Weiterbildung jährlich in allen Kategorien von Fahrzeugen. Zusätzlich entwickeln Lehrmittel, Sensibilisierungs- und Präventionskampagnen sowie Tests von Mobilitätsinfrastrukturen die Grundlage für sichere Verkehrsteilnahme.

Innovationen und Zukunft der Elektromobilität

Der Touring Club Schweiz erforscht aktiv die Transformationen im Verkehrssektor, darunter die vertikale Mobilität von Drohnen und die geteilte Mobilität. Als grösster Campinganbieter der Schweiz mit 32 Plätzen und rund 942'000 Logiernächten nutzt der Club seine Reichweite für neue Konzepte. Das Projekt carvelo umfasst 358 elektrische Lastenvelos, die von über 45'000 Nutzenden bedient werden. Der TCS ist zudem Mitunterzeichner der Roadmap Elektromobilität 2030, was die strategische Ausrichtung auf nachhaltige Verkehrslösungen bestätigt.

Rechtsschutz und Mitgliederbetreuung im Detail

Die rechtliche Absicherung der Mitglieder ist ein weiterer wichtiger Pfeiler der Dienstleistungen. Die Rechtsschutz-Büros bearbeiten über 48'000 Fälle und geben rund 11'000 Rechtsauskünfte. Diese Zahl repräsentiert das Vertrauen der Mitglieder in die professionelle Unterstützung bei rechtlichen Schwierigkeiten. Die Kombination aus versicherungstechnischer Expertise der Helvetia Baloise Gruppe und der operativen Präsenz des Touring Club Schweiz schafft ein robustes Netz aus Sicherheit, Vorsorge und rechtlicher Absicherung für die Schweizer Bevölkerung.