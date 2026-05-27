Hendrik Duryn kehrt als 'Der Lehrer' zurück - Comeback nach Serienende 2021

Hendrik Duryn übernimmt wieder die Hauptrolle in 'Der Lehrer'. Im Interview spricht er über sein Selbst-Comeback, die Gründe für das Scheitern seines Nachfolgers Simon Böer und die Pläne für weitere Staffeln.

Hendrik Duryn kehrt in der zehnten Staffel der RTL -Serie ' Der Lehrer ' als Titelfigur Stefan Volmer zurück. Die Serie war 2021 nach neun Staffeln offiziell beendet worden, nachdem Duryn bereits in Staffel neun ausgestiegen war und durch Simon Böer ersetzt worden war.

Duryn erklärt, dass er sein Comeback selbst initiiert habe, weil ihm das Ende der Serie ohne ihn nicht gefallen habe. Er habe Produzenten und Verantwortlichen bereits frühzeitig gesagt, dass die Ersetzung durch einen männlichen Nachfolger problematisch sei, da dieser stets mit seiner Figur verglichen würde - was sich bewahrheitet habe, da Simon Böer deutlich schlechtere Quoten erzielt habe. Inzwischen habe er selbst wieder das Gespräch gesucht und auf ein neues Format hingewirkt.

Die now zehnte Staffel wird in gewohnter Länge ausgestrahlt, wobei bereits an einer elften Staffel gearbeitet werde. Die weitere Umsetzung hänge von den Einschaltquoten ab, wobei Duryn mindestens zwei Millionen Zuschauer pro Folge anstrebt. Die Reaktionen auf Social Media seien bereits sehr positiv, was Hoffnung mache





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