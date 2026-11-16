Hendrik Wüst erreicht im aktuellen INSA-Politikerranking höhere Zustimmungswerte als Markus Söder. Hintergrund sind die Koalitionserfolge und Wechsel unter Grünen-Wählern.

Im aktuellen Politikerranking der Umfrageorganisation INSA hat sich ein signifikanter Wandel in der Beliebtheitsskala der deutschen Ministerpräsidenten vollzogen. Hendrik Wüst, der CDU -Politiker und Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, konnte sich deutlich verbessern und überholt nun den bayerischen CSU-Chef Markus Söder. Während Wüst auf einen Zustimmungswert von 43,4 Prozent kommt, landet Söder mit 41,9 Prozent auf dem fünften Platz. Diese Verschiebung bedeutet für Söder einen Rückfall in der Rangliste, während Wüst fortan auf Rang vier notiert wird.

Rangwechsel im Ministerpräsidenten-Komparativ

Die Verschiebung an der Spitze des Rankings wird vor allem durch die spezifische politische Ausrichtung der nordrhein-westfälischen Landesregierung erklärt. Wüst führt seit 2022 eine schwarz-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen an. Diese Regierungsform hat seine Attraktivität in einem wichtigen politischen Lager deutlich gesteigert. Unter den Wählern der Grünen hat sich die Zustimmung zu Wüst innerhalb des aktuellen Umzeitraums um fünf Prozentpunkte verbessert. Dieser massive Zulauf aus dem rechten politischen Spektrum der bayerischen CSU-Wähler zugunsten des CDU-Politikers in Nordrhein-Westfalen ist der Haupttreiber für die neuerliche Überholung.

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Im direkten Vergleich zeigt sich jedoch eine unterschiedliche Bindung der jeweiligen Stammwähler. Unter den Anhängern der Union bleibt Markus Söder die klare Nummer eins. Mit einer Zustimmung von 67,4 Prozent genießt er in diesem Lager nach wie vor uneingeschränkte Akzeptanz. Dies verdeutlicht, dass Söder zwar in der Gesamtbevölkerung von Wüst überholt wurde, seine politische Basis in Bayern jedoch stabil und hochgradig loyal bleibt. Die Differenz im Gesamtranking resultiert also primär aus den cross-sektoralen Sympathiewerten und nicht aus einer Schwäche der eigenen Parteiwähler.

Verteidigungsminister als aktueller Favorit

Gänzlich an der Spitze der Beliebtheitsskala verharrt weiterhin der Bundesverteidigungsminister. Er hält sich mit 44 Prozent Zustimmung knapp vor dem Markt. Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern und SPD-Politikerin, rangiert mit 44,4 Prozent sehr nah an der Spitze. Der SPD-Chef liegt hingegen mit 44 Prozent auf Platz drei, knapp vor Hendrik Wüst. Diese Verteilung zeigt ein extrem enges Rennen in der Spitzengruppe der deutschen Landespolitiker. Die Margen zwischen den ersten vier Positionen sind minimal, was die Dynamik des aktuellen politischen Wettbewerbs unterstreicht.

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Im unteren Bereich der Befragung zeichnet sich ein Bild der politischen Entwurzelung ab. Der Vorsitzende der FDP, Christian Lindner, leidet weiterhin unter massiven Zustimmungsrückgängen. Mit nur 4,5 Prozent liegt er erneut klar unter der wichtigen Fünf-Prozent-Hürde. Ein Blick auf die Vorwoche offenbart, dass sowohl die FDP als auch die AfD jeweils einen halben Prozentpunkt verloren haben. Die FDP pendelt nun um 28 Prozent und die AfD um 19 Prozent, was ihre Positionierung als relevante, aber nicht regierungsfähige Kräfte im aktuellen Umfragewert bestätigt.

Politische Folgen und Warnung vor Stimmensplitting

Die aktuelle Verteilung der Stimmen hat schwerwiegende Implikationen für die zukünftige Regierungsbildung auf Landesebene. Hermann Binkert, der Chef der Umfrageorganisation INSA, warnt explizit vor der strategischen Notwendigkeit, Wählerstimmen nicht zu verschwenden. Er argumentiert, dass insgesamt 14,5 Prozent der Wählerstimmen aktuell an Parteien gehen, die die Fünf-Prozent-Hürde nicht erreichen. Diese sogenannten verschenkten Stimmen haben direkten Einfluss auf die erforderliche Mehrheit für eine Regierung.

Als direkte Konsequenz aus diesen Umfragewerten könnte es bereits ausreichen, dass 43 Prozent der gültigen Stimmen für eine Regierungsmehrheit im Parlament reichen. Diese Erkenntnis wird die strategische Beratung der Oppositions- und Regierungsparteien in den kommenden Monaten maßgeblich prägen. Die Situation vor der bevorstehenden Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, die in gut einem halben Jahr stattfindet, hat sich durch den Aufstieg Wüsts und den Fall Lindners deutlich zugespitzt. Die Dynamik der schwarz-grünen Regierung in Düsseldorf scheint sich nun positiv auf die politische Wahrnehmung des Landesvaters auszuwirken.

Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Umfragewerte bis zur eigentlichen Wahl entwickeln. Die Verschiebung der Präferenzen, insbesondere unter den Grünen-Wählern, deutet auf eine Polarisierung der Wählerschaft hin, die über klassische Parteizugehörigkeiten hinausgeht. Hendrik Wüst nutzt die Koalitionspraxis in NRW strategisch, um über die eigenen Parteigrenzen hinaus Sympathien zu generieren. Für die oppositionellen Kräfte, insbesondere die CSU in Bayern und die FDP bundesweit, stellt diese Entwicklung eine klare Herausforderung dar, da sie ihre Einflussmöglichkeit auf die politische Agenda und die nächste Regierungskonstellation einschränkt.