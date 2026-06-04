Hendrik Wüst: Vom Nachwuchstalent zum Ministerpräsidenten

Porträt von Hendrik Wüst, seinem politischen Aufstieg von der Jungen Union zum Ministerpräsidenten von NRW, seinen privaten Schicksalsschlägen und seinem Familienleben.

Vom politischen Nachwuchstalent zum Ministerpräsident en: Hendrik Wüst hat einen beeindruckenden Aufstieg hingelegt. Der 1975 in Rhede im Münsterland geborene CDU - Politik er begann seine Karriere früh: Bereits als Schüler gründete er 1990 den Stadtverband der Jungen Union in Rhede und trat zwei Jahre später in die CDU ein.

Nach dem Abitur studierte er Jura in Münster und sammelte erste Berufserfahrung in einer Lobby-Agentur. 2002 wurde er mit 27 Jahren in den Bundesvorstand der CDU gewählt. Bei der Landtagswahl 2005 holte er mit 58,3 Prozent der Stimmen das Direktmandat im Wahlkreis Borken I und wurde der jüngste Abgeordnete der CDU-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen. Seitdem hat er jedes Direktmandat verteidigt.

Wüst übernahm in den folgenden Jahren wichtige Ämter: Von 2010 an war er wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, 2012 wurde er Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand. 2017 berief ihn Ministerpräsident Armin Laschet zum Verkehrsminister - seine erste Regierungsverantwortung auf Landesebene. 2021 wurde er selbst zum Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen gewählt. In der Diskussion um die Kanzlerkandidatur der Union 2025 galt er als möglicher Nachfolger von Friedrich Merz, verzichtete aber und unterstützte Merz. Sein Aufstieg scheint noch nicht beendet.

Privat musste Wüst früh Schicksalsschläge verkraften. Sein Vater starb, und 1995 verlor er seine Mutter. In einem Interview sagte er, der Verlust habe ihn ernster und reifer gemacht. Heute ist er mit Katharina Wüst verheiratet, das Paar hat zwei Töchter.

Trotz seines vollen Terminkalenders versucht er, viel Zeit mit der Familie zu verbringen und Care-Arbeit zu übernehmen: Windeln wechseln, Frühstück machen. In seiner Freizeit liest er Kriminalromane, fährt Fahrrad, geht auf die Jagd oder feuert den 1. FC Köln im Stadion an. Wüst gilt als moderner Vater und Ehemann, der Beruf und Familie vereinbart





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