Hendrik Wüst zeigt mit emotionalem Papi-Post: Vater zu sein ist der schönste Job der Welt

Der CDU-Politiker Hendrik Wüst überrascht in Nordrhein-Westfalen mit einem emotionalen Post zum Vatertag. Mit einem Filmchen zeigt er, wie er sich auf eine Rede vorbereitet, mit einem geflochtenen Armband und den Worten: PAPI.Widerruf Tracking und CookiesNordrhein-Westfalen. Wüst betont, wie wichtig die Familie für ihn ist und wie er als Vater einen ganz anderen Blick auf Themen wie Kinderbetreuung, Schule oder Karriere hat. Mit dem Papi-Post zeigt er, dass Vater zu sein ist der schönste Job der Welt.

Es ist eine scheinbar ganz alltägliche Szene. Und doch so viel mehr. Die CDU überrascht in Nordrhein-Westfalen auf Instagram mit einem emotionalen Post zum Vater tag mit Ministerpräsident Hendrik Wüst .

Und auch wenn das Filmchen vom Landesvater vor allem Werbung in eigener Sache sein mag – dieser Papi-Post geht allen Eltern zu Herzen.zu sehen, wie er sich – aufgestützt auf einen Tisch, ein Manuskript vor sich – offenbar auf eine Rede vorbereitet. Die Kamera zoomt dann auf sein Handgelenk, an dem ein geflochtenes Armband baumelt. Kleine Buchstaben-Würfel sind daran aufgezogen. Zu lesen ist: PAPI.

Widerruf Tracking und CookiesNordrhein-Westfalen. Und auch wenn es die Partei ist, die ihren Landeschef so in Szene setzt – Wüst dürfte den Post nicht nur gebilligt haben, er entspricht auch seinem Selbstverständnis als (Landes-)Vater. Hendrik und Katharina Wüst mit ihrer ersten Tochter Philippa (damals 1) im Juni 2022 bei der Wiederwahl Wüsts zum MinisterpräsidentenCDU-Politiker Wüst ist selbst Papi von zwei Kindern: Die „große“ Tochter Philippa (genannt „Pippa“) ist im März fünf Jahre alt geworden.

Im selben Monat brachte Wüsts Ehefrau Katharina die kleine zur Welt. Dass sie ihr zweites Kind erwarten, hatten die Wüsts erstmals bei der „Herz für Kinder“-Gala von BILDImmer wieder betont Wüst, wie wichtig die Familie, die beiden Töchter für ihn sind. Privat, aber auch politisch („das erdet“). Man bekomme als Vater einen ganz anderen Blick auf Themen wie Kinderbetreuung, Schule oder, sagt er.

Dennoch sei die Zeit mit seiner Familie „immer zu wenig“, gab Wüst einmal in einem Interview zu. Ein Gefühl, das viele Eltern kennen, wenn sie Arbeit, Alltag, Karriere und Kinder unter einen Hut bringen müssen. Mit dem Papi-Post zeigt Wüst nun aber auch: Egal, wo wir gerade sind, was wir gerade tun – Vater (oder Mutter! ) zu sein – das ist der schönste Job der Welt





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